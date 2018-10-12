Путин проговорился о своей внешнеполитической тактике — социолог

12 октября 2018, 16:14

Президент РФ профукал возможности для экономического подъема своей страны, полагает эксперт.

Эксперт полагает, что Владимир Путин проговорился о своей внешнеполитической тактике
Владимир Путин проговорился о своей внешнеполитической тактике, полагает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин проговорился о своей внешнеполитической тактике: прыгнуть, получить "люлей" и сделать вид, будто ничего не произошло.

Путинская политика похожа на бессмысленное хулиганство российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедов, который, устроив идиотскую драку после победы в противостоянии с ирландцем Конором Макгрегором, потерял многие открывавшиеся возможности, написал эксперт в Facebook.

По мнению публициста, глава России, "прыгнув на Крым и Донбасс, нарвался на санкции и профукал возможности для экономического подъема, которые были у страны благодаря высоким ценам на сырье".

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы: Крымский мост — шикарный подарок Путина Украине"Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется"... (сказал Путин на встрече с бойцом-россиянином, а также его отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым — Ред.). Это не просто угроза. Путин проговорился о своей внешнеполитической тактике: прыгнуть, огрести люлей, сделать вид, что ничего не произошло…", — отметил социолог.Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что Кавказская война породила президента России Владимира Путина, и она его и "убьет". Социолог полагает, что российский лидер не установил прочный мир на Кавказе.

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Донбасс Крым Владимир Путин Конор Макгрегор Игорь Эйдман Хабиб Нурмагомедов
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