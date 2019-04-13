Порошенко пойдет на безумные шаги, чтобы остаться при власти – эксперт

Эксперт объяснил, чего можно ждать от Петра Порошенко / Reuters

После первого тура президентских выборов разрыв между лидерами гонки Владимиром Зеленским и Петром Порошенко составляет более 2 млн голосов.

По мнению директора Института трансформации общества, экономиста и политолога Олега Соскина, Порошенко уже исчерпал потенциал электорального роста, а прирост голосов в его пользу возможен только за счет повышения активности избирателей.

Вместе с тем он считает, что те, кто не шли голосовать в первом туре, возможно, придут на избирательные участки, но голосовать за действующего президента вряд ли будут, а те, кто в первом туре голосовал за других кандидатов – Игоря Смешко, Юлию Тимошенко, Олаг Ляшко, Юрия Бойко или Анатолия Гриценко - априори не являются сторонниками Порошенко.

"То есть его электората практически нет, плюс у него высочайший уровень анти-рейтинга, который доходит уже почти до 90%", - говорит Соскин.

Он также подчеркнул, что у Зеленского наоборот есть значительный потенциал для роста.

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"Но каким образом в таком случае Порошенко может выиграть? В рамках традиционного голосования у Порошенко шансов нет, остается радикальный вариант, например, инициировать войну с Россией, нанести какой-то удар, как это было с введением военного положения в связи с Керченским инцидентом, когда президент вместе с Турчиновым бросили детей на кремлевскую амбразуру и забыли их. Сейчас он может еще более сделать какой-то еще более мерзкий ход – нанести, скажем, ракетный удар по территории, например, Горловки, начать наступление в попытке освободить город из-под российской оккупации и спровоцировать кремлевского хищника. Путин вполне может подыграть, скажем, ударить бомбардировщиками, которые нависли над Киевом со стороны Беларуси. После этого отменяется второй тур и вводится военная диктатура", - предположил эксперт.

Еще одним вероятным вариантом он назвал сценарий нейтрализации Зеленского.

"Уже высказываются точка зрения, мол, "почему бы не сделать так чтобы он повторил судьбу Вячеслава Черновола", или Шербаня, или Гонгадзе. Порошенко хороший ученик Кучмы, у него есть черные эскадроны смерти. Я считаю, что он может пойти на такие шаги - совершенно безумные, чтобы остаться при власти", - добавил Соскин.

Напомним, ранее тсало известно о том, что по данным социологов Владимир Зеленский больше, чем в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.