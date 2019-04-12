У Порошенко есть только два способа победить на выборах

Петр Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV / president.gov.ua

Как я и прогнозировал, во второй тур вышел Зеленский, но я все-таки надеялся, что второй будет Тимошенко. Я не ожидал, что она так бездарно проиграет гонку в первом туре и пропустит вперед Порошенко. Это говорит о том, что Тимошенко превращается в политика прошлого, даже не политика настоящего. Это означает что модель, которую она избрала, а также ее команда оказались достаточно бездарными. Более того, я склоняюсь к мысли что в ее рядах были "оборотни", которые работали на Порошенко и подставили ее.

Такой слабый результат очень нехарактерен для Тимошенко, обычно ей удавалось всегда мобилизоваться. Для нее это огромное поражение.

Теперь во втором туре будут Зеленский и Порошенко. Разрыв в голосах сейчас очень большой, Зеленский набрал более 5,7 млн голосов, а Порошенко порядка 3 млн. Таким образом, разрыв составляет больше 2 млн, и у Порошенко исчерпал потенциал роста. Прирост электората возможен только за счет повышения активности избирателей. Те, кто не шли голосовать в первом туре, возможно, придут на избирательные участки, но голосовать за действующего президента вряд ли будут. Те, кто в первом туре голосовал за других кандидатов – Смешко, Тимошенко, Ляшко, Бойко, Гриценко - априори не являются сторонниками Порошенко. То есть его электората практически нет, плюс у него высочайший уровень анти-рейтинга, который доходит уже почти до 90%.

А вот если говорить о Зеленском, то, наоборот, у него есть значительный потенциал для роста.

Читайте такжеРусские профессионально свернули нам головуНо каким образом в таком случае Порошенко может выиграть? В рамках традиционного голосования у Порошенко шансов нет, остается радикальный вариант, например, инициировать войну с Россией, нанести какой-то удар, как это было с введением военного положения в связи с Керченским инцидентом, когда президент вместе с Турчиновым бросили детей на кремлевскую амбразуру и забыли их. Сейчас он может еще более сделать какой-то еще более мерзкий ход – нанести, скажем, ракетный удар по территории, например, Горловки, начать наступление в попытке освободить город из-под российской оккупации и спровоцировать кремлевского хищника. Путин вполне может подыграть, скажем, ударить бомбардировщиками, которые нависли над Киевом со стороны Беларуси. После этого отменяется второй тур и вводится военная диктатура.

К этому надо всем быть готовым, и все здоровые силы в верховном совете должны предупредить Порошенко, что в случае такой провокации для него наступят совершенно трагические последствия и он будет проклят на веки вечные.

Еще Порошенко может попытаться фактически нейтрализовать Зеленского, уже высказываются точка зрения, мол, "почему бы не сделать так чтобы он повторил судьбу Вячеслава Черновола", или Шербаня, или Гонгадзе. Порошенко хороший ученик Кучмы, у него есть черные эскадроны смерти. Я считаю, что он может пойти на такие шаги - совершенно безумные, чтобы остаться при власти.

Читайте такжеПочему мы до сих пор не знаем, за что выступает Зеленский?Других вариантов, при которых Порошенко может остаться при власти, нет. Порошенко не выполнил ни одного обещания и все это знают, он превратил в Украину в государство-лузер, это самое отсталое государство сегодня в Европе по всем показателям. Это результат действий Гройсмана, Турчинова, Яценюка, партий БПП, Кличко и Удар.

Я не знаю, каким президентом будет Зеленский, но нас ждет катастрофа, война и руины, если на посту останется Порошенко. Мы не можем допускать ситуации, когда погибнут сотни тысяч украинцев в результате тридцатилетней тотальной войны с Россией, будут разбомблены украинские города Киев и Львов.