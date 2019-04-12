У Порошенко есть только два способа победить на выборах

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

12 апреля 2019, 06:59

Но оба эти варианта закончатся трагически для Украины.

Петр Порошенко в эфире передачи
Петр Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV / president.gov.ua

Как я и прогнозировал, во второй тур вышел Зеленский, но я все-таки надеялся, что второй будет Тимошенко. Я не ожидал, что она так бездарно проиграет гонку в первом туре и пропустит вперед Порошенко. Это говорит о том, что Тимошенко превращается в политика прошлого, даже не политика настоящего. Это означает что модель, которую она избрала, а также ее команда оказались достаточно бездарными. Более того, я склоняюсь к мысли что в ее рядах были "оборотни", которые работали на Порошенко и подставили ее.

Такой слабый результат очень нехарактерен для Тимошенко, обычно ей удавалось всегда мобилизоваться. Для нее это огромное поражение.

Теперь во втором туре будут Зеленский и Порошенко. Разрыв в голосах сейчас очень большой, Зеленский набрал более 5,7 млн голосов, а Порошенко порядка 3 млн. Таким образом, разрыв составляет больше 2 млн, и у Порошенко исчерпал потенциал роста.  Прирост электората возможен только за счет повышения активности избирателей. Те, кто не шли голосовать в первом туре, возможно, придут на избирательные участки, но голосовать за действующего президента вряд ли будут. Те, кто в первом туре голосовал за других кандидатов – Смешко, Тимошенко, Ляшко, Бойко, Гриценко - априори не являются сторонниками Порошенко. То есть его электората практически нет, плюс у него высочайший уровень анти-рейтинга, который доходит уже почти до 90%.

А вот если говорить о Зеленском, то, наоборот, у него есть значительный потенциал для роста.

Читайте такжеРусские профессионально свернули нам головуНо каким образом в таком случае Порошенко может выиграть? В рамках традиционного голосования у Порошенко шансов нет, остается радикальный вариант, например, инициировать войну с Россией, нанести какой-то удар, как это было с введением военного положения в связи с Керченским инцидентом, когда президент вместе с Турчиновым бросили детей на кремлевскую амбразуру и забыли их. Сейчас он может еще более сделать какой-то еще более мерзкий ход – нанести, скажем, ракетный удар по территории, например, Горловки, начать наступление в попытке освободить город из-под российской оккупации и спровоцировать кремлевского хищника. Путин вполне может подыграть, скажем, ударить бомбардировщиками, которые нависли над Киевом со стороны Беларуси. После этого отменяется второй тур и вводится военная диктатура.

К этому надо всем быть готовым, и все здоровые силы в верховном совете должны предупредить Порошенко, что в случае такой провокации для него наступят совершенно трагические последствия и он будет проклят на веки вечные.

Еще Порошенко может попытаться фактически нейтрализовать Зеленского, уже высказываются точка зрения, мол, "почему бы не сделать так чтобы он повторил судьбу Вячеслава Черновола", или Шербаня, или Гонгадзе. Порошенко хороший ученик Кучмы, у него есть черные эскадроны смерти. Я считаю, что он может пойти на такие шаги - совершенно безумные, чтобы остаться при власти.

Читайте такжеПочему мы до сих пор не знаем, за что выступает Зеленский?Других вариантов, при которых Порошенко может остаться при власти, нет. Порошенко не выполнил ни одного обещания и все это знают, он превратил в Украину в государство-лузер, это самое отсталое государство сегодня в Европе по всем показателям. Это результат действий Гройсмана, Турчинова, Яценюка, партий БПП, Кличко и Удар.

Я не знаю, каким президентом будет Зеленский, но нас ждет катастрофа, война и руины, если на посту останется Порошенко. Мы не можем допускать ситуации, когда погибнут сотни тысяч украинцев в результате тридцатилетней тотальной войны с Россией, будут разбомблены украинские города Киев и Львов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Олег Соскин выборы-2019 второй тур выборов президента 2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:55
Стало известно, как Ляшко наказали за нарушение на выборах 2019
07:39
Лазарева суббота 2019: как провести этот день и заговор на вербу для денег Видео
07:25
"Оценка на выборах 2019": Порошенко раскрыл, почему уволил губернатора Одесчины Видео
07:15
Предвыборная агония: что стоит за заявлением Порошенко о Медведчуке
06:59
У Порошенко есть только два способа победить на выборах мнение
06:44
В мире начала распространяться новая опасная инфекция
06:32
Плоский живот: главные правила борьбы с жиром на животе Видео
06:14
"Унизительно и некрасиво": эксперт рассказал, почему Порошенко достал из нафталина кума Путина
05:48
Какую опасность для здоровья представляет 1-гривневая купюра
05:32
От заморозков до летнего зноя: синоптик рассказал о погоде до лета Видео
05:13
Экспедиция на Марс и путешествия в другие галактики: астролог рассказал о дальнейшем освоении космоса человеком
04:49
Мокрая Ким Кардашьян покрасовалась на обложке Vogue Фото
04:17
Ученые обнаружили останки ранее неизвестного древнего человека
03:36
Вызывает отвращение: журналист объяснил, почему украинцы ополчились против Порошенко Видео
02:51
"Грех небольшой": СМИ рассказали, каким порно любят "баловаться" религиозные люди
02:03
"Шикарная рыжая бестия": Слава Каминская показала пышную грудь в купальнике
01:10
Диетологи назвали самые сытные продукты
00:32
С Днем космонавтики 2019: в чем вклад Украины в праздник и яркие поздравления Фото Видео
00:11
Эксперт назвал главную проблему Порошенко перед вторым туром выборов Видео
00:03
Победы Арсенала, Челси и Бенфики: результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы, фото, видео голов Фото
11 апреля, четверг
23:17
Юная модель умерла от удушения во время BDSM-секса
23:15
Порошенко с Зеленским в прямом эфире устроили перепалку и кинули друг другу вызовы на дебаты Видео
21:45
Аласания в пух и прах разнес идею дебатов Порошенко и Зеленского по телемосту
21:31
У Макрона официально анонсировали переговоры с Порошенко и Зеленским Видео
21:22
"Какая война, когда "Зеленыечеловечки": в Хмельницком поставили борды с толстым намеком на Зеленского: опубликовано фото
20:58
"Безобразное видео": Аваков оценил скандальный ролик с Зеленским и грузовиком Видео
20:57
Омерзительная история: Женщина за деньги сдавала 10-летнюю дочь в секс-эксплуатацию любовнику
20:42
В Киеве радикалы атаковали лесбийскую конференцию: есть пострадавшие
20:22
"Ничего плохого о Зеленском": Экс-"кварталовец" и друг детства шоумена рассказал, почему уехал с пресс-конференции Видео
20:03
Дожди со снегом и морозы в мае: синоптики дали неожиданный прогноз до конца весны Видео
19:58
"Ударить по нефтепроводам": Лукашенко разозлился на Россию, блокирующую ввоз белорусских продуктов Видео
19:40
Астролог рассказал, когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко
19:28
Душил и обливал кипятком: зарезавший украинку в США муж несколько дней жил с ее телом Видео
19:25
Стало известно, почему в Украине приостановят оформление биометрических паспортов
19:09
Епифаний спрогнозировал будущее ПЦУ после выборов президента
18:56
Вятрович рассказал о новом государственном празднике в Украине
18:37
В России обвинили Запад во "вмешательстве" в избирательный процесс в Украине Видео
18:30
Что произошло в Судане, и почему это важно мнение Видео
18:24
Несостоявшийся скандал: бывший "кварталовец" и друг Зеленского исчез со своей пресс-конференции
18:10
Надвигаются сразу две мощнейшие магнитные бури апреля 2019: как справиться Видео
17:47
Ответом на базовые экономические вызовы Украины является интеграция в ЕС - Яценюк
17:13
Полиция расследует факты подкупа избирателей в двух областях в пользу "кандидата П" Фото Видео
17:04
Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО - Яценюк
16:59
"Выходят на арену силачи": экс-сбушник объяснил, почему Порошенко "сливает" Медведчука
16:49
"Какая грудь!": Надя Дорофеева покорила сеть глубоким декольте
16:38
В Украине дали старт работе Высшего антикоррупционного суда Видео
16:35
Яценюк о "Северном потоке-2": Украине не нужны мнимые гарантии о продлении транзита
16:32
"Снова письку выставила": Анастасия Волочкова показала откровенный шпагат
16:31
Нафтогаз обсчитался с курсом доллара и собрался брать очередной кредит Видео
16:24
Эко-террор норковых ферм под Киевом: местные жители и активисты раскритиковали заявление зоозащитников
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться