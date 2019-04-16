У Порошенко практически нет шансов на победу – Polityka

16 апреля 2019, 00:46

Успех Зеленского на выборах в основном связан с политической слабостью президента Порошенко.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / Право на владу

У президента Петра Порошенко практически нет шансов победить на президентских выборах. Его наибольшим успехом в этой кампании является выход во второй тур и победа над Юлией Тимошенко, политической соперницей со времен Оранжевой революции. Согласно соцопросам, комедиант, теле- и кинопродюсер Владимир Зеленский получит более 60% голосов, а Порошенко чуть более 20%. Об этом идет речь в материале польского издания Polityka, перевод которого публикует Главред.

Порошенко устраивает митинги, а Зеленский агитирует в Интернете

Читайте также"Надо просто прийти и пописать": У Порошенко предложили полностью решить "вопрос" с анализамиПредвыборная кампания Порошенко после выхода во второй тур была совершенно неудачной. Он стал играть по правилам своего конкурента. К примеру, сделал анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме. Если Зеленский пожелал бы провести дебаты на Луне, то Порошенко и на это бы согласился. Порошенко считает, что теледебаты могут переломить катастрофический для него исход предвыборной кампании. Зеленский понимает это и избегает дебатов. Вместо этого, он каждый день беспощадно критикует Порошенко в Интернете и таким образом, общается со своими сторонниками. Порошенко провел кампанию в виде обычных митингов, надежно защищенных полицией. Зеленский не пошел по этому пути, он эффективно использует современные медиа. Это понимают и принимают его сверстники, воспитанные в постсоветской Украине. Это новое поколение должно изменить Украину.

Красная карточка для Порошенко

Читайте такжеПорошенко от поражения на выборах может спасти только война - политологУспех Зеленского на выборах в основном связан с политической слабостью президента Порошенко. Результаты президентских выборов стали красной карточкой для политики Порошенко, рожденной надеждой великой Революции достоинства. Украинцы ищут нового, определенно лучшего типа политики. Может ли Владимир Зеленский, выходящий из виртуального тумана, предложить и реализовать его? Ничего или очень мало мы знаем о его планах на будущее в реальной политике. Не очень понятно, как должен выглядеть "новый мир" без Порошенко и старого политического класса. Зеленский недавно заявил, что продолжит политику Порошенко в отношении Запада и России, но с небольшими исправлениями. Разве это серьезная проблема? Где будет Украина через год или два? Повлияет ли Россия на ее внутренние дела? Что будет с Зеленским через полгода или год, когда окажется, что уровень жизни не растет, олигархия процветает, война продолжается, а новая жизнь идет только по телевидению?

Кого поддерживает Вашингтон и Москва

Читайте такжеВ России "возбудились" из-за пения Порошенко в адрес ЗеленскогоДля российской либеральной оппозиции Петр Порошенко - типичный постсоветский олигарх. Либерали, конечно, в восторге от украинских выборов, предвыборной кампании, полной эмоций, конфликтов, театральных столкновений и поворотов. В то же время они прекрасно понимают, что российская демократия заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Поэтому вопросы о реальном положении дел между украинскими политиками и Кремлем всегда актуальны. История украинского президента Януковича, который бежал в Россию, является хорошим этому примером.

В ходе президентской кампании часто выдвигались обвинения в связях с Россией или проведении ее политической линии. Президента Порошенко обвиняют в закулисных контактах с "русской партией" в Украине. Он и его лагерь с тревогой воспринимают заявления кандидата Зеленского о том, что вопрос будущих отношений Украины с ЕС и НАТО должен быть решен на референдуме, несмотря на положения Конституции Украины.

Читайте также"Не поддерживаем": Волкер сменил позицию в вопросе поддержки Порошенко на выборах 2019Курт Волкер, спецпредставитель США в Украине, утверждает, что нынешние выборы являются нормальным демократическим процессом. По его мнению, украинцы достаточно укрепились как нация и политическое сообщество, чтобы свободно формировать свою политическую систему. Он полон вежливости по отношению к Петру Порошенко, за последние 5 лет Украина сделала больше на пути реформ, чем за предыдущие 20 лет, подчеркивает он. "Вашингтон не поддерживает ни одного из кандидатов. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, каковы будут результаты "нормального демократического процесса", – отмечает Волкер.

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