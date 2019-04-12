"Не поддерживаем": Волкер сменил позицию в вопросе поддержки Порошенко на выборах 2019

Вашингтон поддерживает Киев в проведении реформ, развитии демократии, а также в борьбе против коррупции, заверил представитель США.
Специальный представитель США в Украине Курт Волкер, который ранее открыто поддержал Порошенко на выборах президента Украины 2019, внезапно сменил риторику.
Теперь, по его словам, США не поддерживают ни одного из украинских кандидатов в президенты. А выступают Штаты исключительно за соблюдение принципов.
"Мы приветствуем украинский народ с успешным проведением первого тура выборов президента. Желаем вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью. Традиционно США не высказывают поддержку ни одному из кандидатов на выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов", – цитирует видеообращение Волкера, сделанное 11 апреля, Интерфакс-Украина.
Читайте также"Хромая утка": политолог объяснил, что значит бунт Степанова против ПорошенкоОн уточнил, что Вашингтон поддерживает Киев в экономических реформах, развитии основ демократии, а также в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства.
Напомним, ранее чпецпредставитель США отмечал достижения действующего президента.
"...перед украинцами стоит выбор: хотят ли они кого-то, кто просто выступает против истеблишмента и обещает большие реформы, или они хотят того, кто в каком-то смысле их разочаровал, но провел больше реформ в Украине, чем кто бы то ни было за последние 20 лет - и противостоит Путину?" – сказал Волкер.
На уточняющий вопрос ведущего, имеет ли он в виду Порошенко, Волкер ответил утвердительно.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур
Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое.
Выборы президента Украины 2019: кандидаты
Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.
Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%.
За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%.
Второй тур выборов в Украине 2019: дата
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.
Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты
Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат:
- до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов.
- 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.
- до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.
Кандидаты в президенты Украины 2019: рейтинг
Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг, обнародованные 11 апреля, из тез, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 71% респондентов поддержал Зеленского, а Порошенко — 29%.
Ранее КМИС провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнал, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.
"Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут...", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился", — сообщил гендиректор института Владимир Паниотто.