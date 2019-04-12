"Не поддерживаем": Волкер сменил позицию в вопросе поддержки Порошенко на выборах 2019

Волкер сменил позицию в вопросе поддержки Порошенко на выборах 2019 / АП

Специальный представитель США в Украине Курт Волкер, который ранее открыто поддержал Порошенко на выборах президента Украины 2019, внезапно сменил риторику.

Теперь, по его словам, США не поддерживают ни одного из украинских кандидатов в президенты. А выступают Штаты исключительно за соблюдение принципов.

"Мы приветствуем украинский народ с успешным проведением первого тура выборов президента. Желаем вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью. Традиционно США не высказывают поддержку ни одному из кандидатов на выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов", – цитирует видеообращение Волкера, сделанное 11 апреля, Интерфакс-Украина.

Читайте также"Хромая утка": политолог объяснил, что значит бунт Степанова против ПорошенкоОн уточнил, что Вашингтон поддерживает Киев в экономических реформах, развитии основ демократии, а также в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства.

Напомним, ранее чпецпредставитель США отмечал достижения действующего президента.

"...перед украинцами стоит выбор: хотят ли они кого-то, кто просто выступает против истеблишмента и обещает большие реформы, или они хотят того, кто в каком-то смысле их разочаровал, но провел больше реформ в Украине, чем кто бы то ни было за последние 20 лет - и противостоит Путину?" – сказал Волкер.

На уточняющий вопрос ведущего, имеет ли он в виду Порошенко, Волкер ответил утвердительно.