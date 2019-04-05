Волкер поддержал Порошенко на выборах президента Украины

Курт Волкер / PBS, кадр из видео

Специальный представитель США в Украине Курт Волкер прокомментировал предстоящий второй тур выборов президента Украины, в которых на пост главы государства будут претендовать Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Комментируя предстоящий выбор украинских граждан, Волкер в интервью телеканалу PBS отметил качества кандидатов, добавив, что главным желанием США является возвращение Украины в ее границы.

"Сейчас в Украине проходят выборы, которые напоминают выборы во Франции, или Брекзит, или даже выборы в США – когда есть кандидат, который явно выступает против политического истеблишмента. Против президента, который говорит: я работал тяжело, я сделал много, у меня есть масса достижений и много чего предстоит сделать впереди. И теперь перед украинцами стоит выбор: хотят ли они кого-то, кто просто выступает против истеблишмента и обещает большие реформы, или они хотят того, кто в каком-то смысле их разочаровал, но провел больше реформ в Украине, чем кто бы то ни было за последние 20 лет - и противостоит Путину?", - сказал Волкер.

На уточняющий вопрос ведущего, имеет ли он в виду Порошенко, Волкер ответил утвердительно.

По его словам, самым прекрасным в украинских выборах явлется то, что просиходит демократический процесс, в котором победу одного из кандидатов не является предопределенной.

Ранее Волкер оценил личную вражду между Путиным и Порошенко.