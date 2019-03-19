Волкер оценил личную вражду между Путиным и Порошенко

Владимир Путин и Петр Порошенко / Reuters

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер полагает, что между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко заметна сильная личная вражда.

Такое мнение он высказал во время видеобрифинга для европейских журналистов. Кроме того, Волкер особо отметил, что власти США не поддерживают кого-то конкретного из всего многообразия кандидатов в президенты Украины.

Читайте такжеВолкер озвучил позицию США и ЕС в вопросе санкций против России"Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам", — заявил дипломат.

Волкер также утверждает, что Путин наверняка ожидает перемен на Украине. Однако, дипломат не уверен, что РФ в открытую окажет поддержку какого-то конкретного кандидата

Напомним, ранее Волкер оценил вариант с возвратом Крыма Украине путем оружия, а также поведал об усилении санкций против России из-за агрессии на Донбассе.