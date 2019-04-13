У Порошенко есть один шанс остаться в политической жизни Украины

Порошенко в студии программы Право на владу

Многие удивляются, хам перебивал президента, кинул трубку, гопник, хуже Януковича. Какие тонкие чувствительные натуры. Возмущаетесь. Так искренне. А у меня пару вопросов.

Первый. Почему никто из вас не возмущается тем, что любимый президент в очередной раз нагло соврал, едва открыл рот?

Ровно перед моментом, когда Владимир Зеленский перебил и не хотел слушать, Петр Порошенко соврал, что не следит за его передвижениями и не знает, что тот уже во Франции?

Кто-то из сторонников Порошенко готов дать оценку его постоянному вранью? Он же врет постоянно. Он в своей стране превратился в главный источник распространения брехни и грязи.

Читайте такжеПерепалка Зеленского с Порошенко: невиданная грубость или заслуженный бумеранг?Он врет, что дебаты по закону должны быть в студии Суспільного. Это неправда. Закон не запрещает проводить их где угодно, не определяет и не ограничивает места. Место определено постановлением ЦИК, которое при желании уточняется за один день.

А желания такого у президента нет. Подконтрольная ЦИК что-то не горит инициативой уточнять постановление.

Зато горит инициативами Порошенко - требует с самим собой дебатировать уже каждый день. Врывается в прямые эфиры и требует слушать все то вранье, которое несет, требует уважения.

И вот второй вопрос. А какое может быть уважение к человеку, который постоянно врет и распространяет лично про вас всякую ересь?

Порошенко и его штаб массово распространяют информацию о том, что Зеленский - наркозависимый человек. Не имея на то никаких реальных доказательств.

Порошенко и его штаб распространяют информацию о том, что Зеленский представляет Путина в Украине. Не имея для этого никаких убедительных оснований.

Порошенко и его штаб инициирует и распространяет видео о том, как Зеленского сбивает Камаз, как он признается в употреблении наркотиков.

Читайте также"Карточный домик" по-украински, или Главный вывод из перепалки на "плюсах"И потом Порошенко врывается в эфир, зная, что тебя нет в стране и требует от тебя быть здесь и сейчас. А когда ты звонишь и говоришь в студии по телефону, он врет и не краснеет. Захотите вы разговаривать с таким человеком вежливо? Я сильно сомневаюсь и хотел бы посмотреть на это.

Короче, вся эта история порядком надоела. Я не очень хочу быть тем, кто оправдывает Зеленского. И еще меньше я хочу, чтобы Петр Порошенко оставался президентом. Я хочу видеть дебаты. И хочу их видеть один раз. На стадионе, 19 апреля. Куда Петр сначала согласился прийти, а потом передумал. Потому как думает, что его убедительная победа на дебатах не сразу дойдет до избирателя. Заблуждается, ибо избирателю массово надело постоянное вранье Порошенко и его команды.

Единственный шанс, который нормальные дебаты 19 апреля дают Петру Порошенко - это шанс вообще остаться в политической жизни страны с прицелом на парламентские выборы.