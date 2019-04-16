"Надо изменить систему": отец Зеленского откровенно рассказал о решении сына идти в президенты

Александр Зеленский / Страна

Отец кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского Александр заявил о том, что для них с супругой стало не неожиданностью решение их сына идти в президенты.

"Для меня это было неожиданностью. Мы с мамой этого не очень хотели. Но уже сейчас, конечно, мы болеем за него. Надо изменить систему. Система грязная – это факт. И тот, кто ее поддерживает, не думает об Украине – он думает о своих интересах. Это всем понятно. Но когда, вы представьте себе на минуточку, когда на крови детей зарабатывают деньги… Как можно поддерживать такого человека? Это "ля-ля" никому не надо. Я молю Бога, чтобы изменилась Украина. Очень хочу", – рассказал он в интервью Стране.

Отец Владимира Зеленского также добавил, что для него выдвижение кандидатуры сына на президентских выборах стало сюрпризом.

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"Но я как-то узнал случайно. Вообще он часто советуется, делится с нами, он близкий нам человек. Наверное, чтобы нас не разочаровывать, не говорил. Знал, что мы будем против. Но вообще, по многим вещам, когда ему тяжело на душе, он мне звонит и спрашивает: "Папа, как ты считаешь?.." – подчеркнул Александр Зеленский.

Напомним, ранее мама шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за большого количества негатива, который во время предвыборной компании слышала о своем сыне.