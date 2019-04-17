У Зеленского призвали избирателей установить рекорд селфи на выборах

У Зеленского предложили в день выборов пойти на рекорд / Reuters

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского обратились к избирателям с просьбой непременно пойти на избирательные участки 21 апреля, зафиксировав свой поход с помощью селфи.

"Команда Зеленского поддерживает мировой рекорд селфи! Суть заключается в том, чтобы сделать наибольшее количество фотографий у избирательного участка", - сказано в сообщении штаба в Facebook.

В предвыборном штабе объяснили, что мировой рекорд селфи может быть установлен, если избиратели 21 апреля сделают снимок на фоне избирательного участка и добавят его в онлайн-карты с геотегом.

У Зеленского напомнили избирателям, что фотографировать бланк бюллетеня на выборах запрещено законом.

Команда Зеленського підтримує світовий рекорд селфі! ? ⠀ Суть полягає в тому, щоб зробити найбільшу кількість фотографій біля виборчої дільниці: — 21 квітня прийдіть та віддайте голос; — зробіть селфі на фоні виборчої дільниці; — завантажте його до онлайн-мапи на сайті record2019.com/. ⠀ Важливо! Законом України заборонено робити фотографії в кабінці та з виборчим бюлетенем. Фото треба зробити БІЛЯ споруди, де розташована ваша виборча дільниця. ⠀ Приєднуйтесь до Рекорд з селфі 2.0!! #зробимойогоразом Опубликовано Команда Зеленського Среда, 17 апреля 2019 г.

Напомним, жена кандидата в президенты Владимира Зеленского Елена Зеленская рекомендовала мужу реже общаться с журналистами, поскольку он занят подготовкой к дебатам, а общение с прессой занимает много времени.