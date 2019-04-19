Электоральный Майдан: социолог объяснил феномен Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

Поддержка кандидата в президенты Владимира Зеленского по результатам первого тура выборов практически во всех областях свидетельствует о том, что для избирателей запрос на новое лицо оказался важнее, чем региональные различия.

Как отметил социолог, доктор философских наук Евгений Головаха, Зеленский сумел сформулировать отношение к российской агрессии и занял четкую позицию относительно европейского пути.

"Он учел эти две характеристики, свойственные большинству населения. Поэтому получил поддержку не только на востоке и юге. Даже в центре и на западе. Именно потому, что он не отказался от двух принципиальных основ", - подчеркнул он в интервью Украинской правде.

В то же время он охарактеризовал феномен Зеленского как своеобразный "электоральный Майдан".

"То есть, когда власть меняют, не зная, что получат. Это такая форма массового протеста, во время которого можно рассчитать, чем все это закончится.

Я думаю, что это такая попытка изменить систему и политическую элиту. Сможет ли Зеленский привести новых людей, или нет - это будет критерием для тех, кто за него голосует", - добавил Головаха.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, с кем из украинских политиков ни за что не пойдет на коалицию.