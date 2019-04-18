Зеленский рассказал, с кем ни за что не пойдет на коалицию

Владимир Зеленский / УНИАН

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не пойдет на коалицию с экс-регионалами Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с пока еще действующим главой страны Петром Порошенко.

Соответствующее заявление он сделал в интервью "РБК-Украина". На вопрос журналиста, возможно ли, что после грядущих осенью выборов в Раду он вместе со своей партией Слуга Народа создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский твердо ответил - "нет".

Кроме этого, он также уверенно отметил, что ни в коем разе не намерен объединяться и с действующим главой государства – Петром Порошенко.

Напомним, согласно недавно обнародованным результатам соцопросов Владимир Зеленский с большим отрывом превосходит Порошенко во втором туре выборов президента Украины 2019 - за шоумена готовы проголосовать голосом 72,2% опрошенных. А действующего главу государства готовы поддержать 25,4% респондентов.

Далее, партия Зеленского "Слуга народа" лидирует в рейтинге парламентских сил - согласно опросу, проведенному социологами из КМИС.