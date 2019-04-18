Зеленский придет в эфир ток-шоу Право на владу

Зеленский впервые придет в эфир политического ток-шоу / Пресс-служба 1+1

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в четверг, 18 апреля, посетит прямой эфир общественно-политического ток-шоу Право на владу на канале 1+1.

Как сообщает редакция проекта, к ним поступило в письмо, в котором штаб кандидата, ссылаясь на закон О выборах Президента Украины просит предоставить их кандидату эфирное время в ближайшем выпуске Право на владу.

Отмечается, что редакция, как правило, по своему усмотрению приглашает гостей в эфир ток-шоу. Однако после того, как в минувший четверг президент Петр Порошенко явился в студию, пренебрегая принципами редакционной политики, и использовал ее для собственной агитации, то на это неделе редакция согласилась отдать эфир Владимиру Зеленскому.

Читайте такжеПорошенко отреагировал на судебный иск 1+1 медиаВместе с ведущими проекта Право на владу Натальей Мосейчук и Сергеем Ивановым вопросы кандидату в президенты будут задавать известные украинские журналисты: шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, главный редактор интернет-портала РБК-Украина Сергей Щербина, журналист Дмитрий Гордон, корреспондент интернет-издания TheБабель Мария Жартовская, генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко. Также к дискуссии присоединится руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович. В редакции уточняют, что список гостей может изменяться и дополняться.

18 апреля ток-шоу Право на владу выйдет на телеканале 1+1 в 21:00.

Напомним, в минувший четверг, 11 апреля, Петр Порошенко внезапно приехал в студию телеканала 1+1 в эфир передачи Право на власть. По его словам, визит был совершен ради того, чтобы лично пригласить Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром выборов президента Украины.

Впоследствии группа 1+1 медиа подала на Петра Порошенко в суд с просьбой признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые были распространены президентом.