В штабе Порошенко рассказали, почему и как он приехал на программу канала 1+1

Петр Порошенко в студии Право на владу / Instagram программы

Сергей Березенко, замглавы руководителя избирательного штаба действующего президента утверждает, что поездка в павильон канала 1+1 – на прямой эфир передачи Право на власть − была личной инициативой Петра Порошенко.

"Решение принимал лично президент буквально за несколько часов до эфира. Фактически, все было экспромтом как для телеканала, так и для нас", – заявил он в комментарии УП.

По словам Березенко, мнения сотрудников избирательного штаба по поводу визита президента на программу канала 1+1 разделились приблизительно пополам.

"Одни говорили, что надо идти и обращаться к аудитории этого телеканала, потому что фактически 1+1 последние месяцы действовал как генератор грязной кампании против нас. Некоторые считали, что это рискованно. Звучали мнения, что ведущие могут вести себя некорректно, могут использовать унизительные фразы, могут звучать голословные обвинения. Такой эфир выиграть невозможно", – заявил он.

Напомним, в минувший четверг, 11 апреля, Петр Порошенко внезапно приехал в студию телеканала 1+1 в эфир передачи Право на власть. По его словам, визит был совершен ради того, чтобы лично пригласить Владимира Зеленского на дебаты перед вторым туром выборов президента Украины 2019. Тот в телефонном режиме заявил, что находится во Франции. Затем между Зеленским и Порошенко возникла перепалка, в ходе которой оба обменялись экспрессивными приглашениями на дебаты.