1+1 медиа подала иск к президенту Петру Порошенко

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Во вторник, 16 апреля 2019, медиагруппа 1+1 Медиа (ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1") подала исковое заявление в Печерский райсуд Киеве к президенту Украины Петру Порошенко и к ООО "Издательский дом "Медиа-ДК" − о защите деловой репутации, обязательстве опровергнуть недостоверные сведения и возмещении морального ущерба.

В своем иске юристы медиагруппы просят суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые были распространены Петром Порошенко через соцсеть Facebook, а также озвучены на собрании граждан, и ООО "Издательский дом" Медиа-ДК" – на веб-портале https://nv.ua/. Кроме того, в 1+1 Media просят обеспечить опровержение таких сообщений в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу и взыскать с президента Петра Порошенко возмещение морального вреда в размере 1 млн гривен. Все эти деньги медиагруппа намеревается перечислить в Фонд помощи армии "Повернись живим".

В 1+1 Media утверждают, что информация, распространенная Петром Порошенко в Facebook-посте, а также новость на основании интервью президента "Радио Новое Время" по ссылке создает ложное представление, что информационная деятельность телеканала 1+1 "носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, по словам президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала, который, объявил войну государству, то есть вредит всем гражданам Украины".