Зеленский рассказал, что хочет сделать с Радой в случае победы на выборах

Владимир Зеленский / Reuters

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, с большим отрывом выигравший первый тур выборов 2019, заявил о том, что, в случае своей победы во втором туре, желал бы распустить украинский парламент, Верховную Раду, но ему не хватит на такой шаг времени.

Соответствующее заявление он сделал выступил в интервью порталу РБК-Украина.

"Перевыборы… Смотрите, ребята. С перевыборами, вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки, вы прекрасно в этом ориентируетесь. [...] Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент... Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, с кем из украинских политиков ни за что не пойдет на коалицию. До этого стало известно, что он вечером в четверг, 18 апреля, станет гостем прямого эфира ток-шоу Право на владу канала 1+1.

За неделю до этого на эту телепередачу внезапно пришел президент Петр Порошенко - ради того, по его собственным словам, чтобы лично пригласить Зеленского на предвыборные дебаты. Оба кандидата устроили перепалку по этому поводу - благодаря телефонной связи.