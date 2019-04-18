"Такая стратегия": Зеленский пояснил, почему не ходил на ток-шоу

Зеленский заявил, что решил показать избирателям качественно новую кампанию / Reuters

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский объяснил, что отказывался ходить в студии различных политических ток-шоу, поскольку таковой была стратегия его команды.

"Я ни от кого не прятался — это такая стратегия. Я не хожу на ток-шоу. Я уважаю экспертов, ведущих, журналистов. Я не могу ходить туда, где сидят люди старой власти и просто собачатся… Я хотел им показать, что без этого популизма мы их сделаем и мы их сделали", - сказал он в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

Зеленский подчеркнул, что все это время очень много работал, поэтому не мог тратить время на различные эфиры.

Шоумен добавил, что критики напрасно его называют "котом в мешке".

"Если сравнивать двух кандидатов, то мне кажется, что лучше "кот в мешке", чем "волк в овечьей шкуре", - подытожил кандидат.

Напомним, Елена Зеленская рекомендовала мужу реже общаться с журналистами, поскольку он занят подготовкой к дебатам, а общение с прессой занимает много времени.