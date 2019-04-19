Зеленский тонко уязвил Порошенко

Владимир Зеленский тонко уязвил Петра Порошенко / Скриншот

Кандидат в президенты, победитель первого тура выборов в Украине 2019 и шоумен Владимир Зеленский тонко потроллил своего конкурента и действующего президента Петра Порошенко.

Зеленский в эфире политического ток-шоу Право на владу в эфире телеканала 1+1 ответил на вопрос, подаст ли он руку президенту, намекнув, что Порошенко остался бы без рук, если бы обещание украинского лидера "рубить руки коррупционерам" воплотилось в жизнь.

По словам Зеленского, он не уверен, что ему будет, что пожать президенту.

"Когда господин президент сказал, что "я всем коррупционерам буду рубить руки", я не уверен, что мне будет, что ему пожать", — заявил кандидат.

Также Зеленский сказал, что поддерживает декоммунизацию, не готов дать приказ об освобождении захваченной части Донбасса военным путем и не поддерживает идею легализации оружия в Украине.Читайте такжеУбедительная победа: Зеленский уверенно выигрывает во втором туре выборов – опрос

Напомним, в Украине 31 марта прошел первый тур выборов президента 2019. В Центризбиркоме огласили официальные результаты выборов 2019 — победил Владимир Зеленский (набрал 30,24% голосов избирателей), а второе место занял Петр Порошенко (получил 15,95% голосов).

Поскольку никто из кандидатов в президенты не набрал свыше половины голосов избирателей, ЦИК анонсировал второй тур выборов президента 2019. Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский записал видео, в котором обратился к Порошенко — позвал соперника на дебаты на киевский стадион НСК Олимпийский. Также Зеленский потребовал, чтобы оппонент выполнил несколько условий, в частности, говорил, что перед дебатами они оба должны сдать анализы. Действующий президент принял вызов конкурента.

В Киеве 5 апреля Зеленский и Порошенко в разных местах сдали анализы.

Президент назначил конкуренту дебаты на НСК Олимпийский на 14:14 14 апреля, а Зеленский позвал конкурента на предвыборный "баттл" на стадион на 19:00 19 апреля. В Киеве Порошенко 14 апреля сам выступал на территории Олимпийского.

Позже у Зеленского и Порошенко согласовали проведение дебатов на стадионе. "Баттл" начнется 19 апреля в 19:00. Стадионные дебаты обойдутся в 6-8 млн гривен, их оплатят избирательные фонды кандидатов.

Справка. В 2014 году на востоке Украины боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении украинского государства.