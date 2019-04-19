"Как скот гонят людей": для поддержки Порошенко на дебатах в Киев свозят бюджетников – соцсети

Из Запорожья в Киев свозят бюджетников / Фейсбук М.Иванищева

Для создания видимости поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко на дебатах с Владимиром Зеленским в Киев из регионов свозят работников бюджетной сферы.

В частности, от Запорожской обладминистрации на дебаты отправляются автобусы с бюджетниками, рассказал местный активист Максим Иванищев.

"Людей как скот гонят хлопать му*аку, считающему их своими рабами", - подчеркнул он в Facebook.

"Задача — утром подневольными застолбить места на трибунах, в фан-зоне.

Похоже, что команда ПАП до последней секунды будет использовать бюджетников, развешивать по столбам чернуху про "наркомана", "агента путина", распространять видео с намеком на убийством политического конкурента и так далее", - прокомментировал информацию блогер Сергей Наумович в Facebook.

Напомним, ранее в НОТУ рассказали, о чем не договорились штабы кандидатов накануне дебатов.