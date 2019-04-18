На Общественном рассказали, как обеспечат показ дебатов на НСК Олимпийский

Владимир Зеленский и Петр Порошенко / коллаж УНИАН

Общественное вещание организует режиссерское обеспечение эфира предвыборных дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко − которые назначены на 19.00 пятницы, 19 апреля, на стадионе НСК Олимпийский.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Национальной общественной телекомпании Украины.

"Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу "Суспильного", чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к проявлениям в этом эфире. Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, — чрезвычайно важны, так как зрители буквально видят картинку их глазами. В какой момент кто появляется на экране, под каким ракурсом, появляется ли вообще — все эти художественные элементы очень влияют на восприятие зрителями информации", − заявил глава правления НОТУ Зураб Аласания.

Он также особо отметил, подчеркнул, что только Общественное сможет обеспечить беспристрастность освещения события – поскольку "не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе".

Также известно, что штабы кандидатов Зеленского и Порошенко еще не определились с тем, кто будет вести дебаты на Олимпийском, а также не достигли соглашения по поводу технического обеспечения трансляции и, соответственно, компании, которая будет транслировать всем того желающим СМИ.

Напомним, ранее, во вторник, 16 апреля, спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил о том, что со штабом Зеленского и администрацией НСК Олимпийский было заключено трехстороннее соглашение по поводу проведения дебатов.

К слову, согласно свежайшим соцопросам Зеленский с гигантским отрывом побеждает Порошенко во втором туре выборов президента Украины. За шоумена готовы отдать свой голос 72,2% украинцев. В то же время действующего гаранта Конституции планируют поддержать 25,4% респондентов.

Кроме того, по другому соцопросу, партия Зеленского "Слуга народа" уверенно возглавляет рейтинг политических сил, которые будут участвовать в осенних выборах в Раду.