На Общественном рассказали, как обеспечат показ дебатов на НСК Олимпийский

18 апреля 2019, 14:54

Информацию озвучил лично глава НОТУ Зураб Аласания.

Зеленский Порошенко
Владимир Зеленский и Петр Порошенко / коллаж УНИАН

Общественное вещание организует режиссерское обеспечение эфира предвыборных дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко − которые назначены на 19.00 пятницы, 19 апреля, на стадионе НСК Олимпийский.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Национальной общественной телекомпании Украины.

"Мы согласились предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу "Суспильного", чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к проявлениям в этом эфире. Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, — чрезвычайно важны, так как зрители буквально видят картинку их глазами. В какой момент кто появляется на экране, под каким ракурсом, появляется ли вообще — все эти художественные элементы очень влияют на восприятие зрителями информации", − заявил глава правления НОТУ Зураб Аласания.

Он также особо отметил, подчеркнул, что только Общественное сможет обеспечить беспристрастность освещения события – поскольку "не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе".

Также известно, что штабы кандидатов Зеленского и Порошенко еще не определились с тем, кто будет вести дебаты на Олимпийском, а также не достигли соглашения по поводу технического обеспечения трансляции и, соответственно, компании, которая будет транслировать всем  того желающим СМИ.

Напомним, ранее, во вторник, 16 апреля, спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил о том, что со штабом Зеленского и администрацией НСК Олимпийский было заключено трехстороннее соглашение по поводу проведения дебатов.

К слову, согласно свежайшим соцопросам Зеленский с гигантским отрывом побеждает Порошенко во втором туре выборов президента Украины. За шоумена готовы отдать свой голос 72,2% украинцев. В то же время действующего гаранта Конституции планируют поддержать 25,4% респондентов.

Кроме того, по другому соцопросу, партия Зеленского "Слуга народа" уверенно возглавляет рейтинг политических сил, которые будут участвовать в осенних выборах в Раду.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты НОТУ НСК Олимпийский Общественное телевидение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:54
На Общественном рассказали, как обеспечат показ дебатов на НСК Олимпийский
14:47
Яркий камбэк: группа O.Torvald выпустила первый клип после года молчания Видео
14:20
Как отдыхаем на майские 2019: сколько выходных положено украинцам в мае Видео
14:01
Суд признал незаконной национализацию Приватбанка
14:00
"Тупо базу номеров у оператора взяли?": в Сети троллят телефонные звонки Порошенко украинцам Видео
13:51
"Настя кукла!": Каменских похвасталась смелым декольте
13:37
Алексей Олейник vs Алистар Оверим на UFC 149: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров Видео
13:01
Россия запретила поставки в Украину нефти и нефтепродуктов
12:54
"Иди голову лечи!": Алексей Панин разозлил сеть серией голых фото с подругой Фото
12:30
Зеленский высказался о легализации казино, медицинской марихуаны и секса за деньги Видео
12:30
Роспуск Рады, закон об импичменте и особый статус Донбасса: основные тезисы интервью Зеленского Видео
12:07
"Была дана команда – травить": муж Таисии Повалий пожаловался на "запрет" певицы в Украине Видео
11:55
Убедительная победа: Зеленский уверенно выигрывает во втором туре выборов – опрос Видео
11:42
В Генштабе рассказали, когда в Кремле решатся на полномасштабную войну с Украиной
11:28
Зеленский оценил запрет ВКонтакте и закон о квотах на украинский язык Видео
11:07
Столбики термометров ползут вверх: синоптик порадовала украинцев новым потеплением Видео
11:06
Порошенко разозлился из-за предложения Газпрома не платить Нафтогазу за счет контрактов на транзит
10:58
Капитулировал перед Путиным: почему Порошенко проиграет на выборах мнение
10:57
Упала в обморок и не очнулась: в Британии внезапно умерла 16-летняя актриса
10:37
Зеленский объяснил, как будет общаться с народом в случае избрания Видео
10:36
Зеленский ответил на вопрос, считает ли Путина врагом Видео
10:02
Фонд Янковского и Госкино показали "Новую волну украинского кино" в Париже новости компании
09:57
Зеленский высказался по поводу того, нужен ли Донбассу особый статус Видео
09:46
Переизбранный Порошенко станет Путиным-2 с украинской маскировкой мнение
09:39
"Хохляцкая дурь": беглый экс-нардеп назвал украинцев "бракованными русскими"
09:30
Найкращі прості рецепти паски на Воскресіння Христове 2019 Видео
09:25
Зеленский рассказал, что хочет сделать с Радой в случае победы на выборах Видео
09:05
Ниже Кении и Кыргызстана: Украина откатилась вниз в рейтинге свободы СМИ
09:01
"Раздача активов под занавес": эксперты раскритиковали законопроект о концессии
08:54
Зеленский рассказал, с кем ни за что не пойдет на коалицию Видео
08:35
Воронка завышенных ожиданий: что ждет Зеленского после победы на выборах мнение
08:22
Луценко открестился от "списка неприкосновенных" от посольства США
07:57
Жена Зеленского рассказала о подготовке к дебатам и оценила "черную" кампанию против мужа Видео
07:36
Настоящий прорыв в лечении рака: благодаря "черным ящикам" будут спасены миллионы жизней
07:30
Предвыборные дебаты: Аласания рассказал, о чем договорились штабы кандидатов Видео
07:16
Андрей Золотарев: Молю Бога, чтобы Порошенко, готовя прощальный ужин в качестве президента, не сжег всю хату
06:57
Апокалипсис сегодня или завтра: какой Украина подошла ко второму туру выборов мнение
06:11
"Поздно пить Боржоми": политолог оценил шансы Порошенко на победу во втором туре
05:56
Чистый четверг 2019: что нужно делать, чтоб быть красивой, богатой и чтоб забеременеть Видео
05:08
"Медсестра с пятым размером бюста": Анна Семенович покрасовалась в эротическом мини-платье Фото
04:32
Коли Трійця в 2019 році: традиції та заборони свята Видео
03:03
Польша и США договариваются о строительстве военной базы - Bloomberg
02:14
Ученые установили, что смартфоны вызывают ожирение
01:20
"Все накроется ею": В Лондоне откроют музей, посвященный вагине
00:42
Звезда Ранеток снялась топлес в пикантной фотосессии Фото
00:30
Зеленский придет в эфир ток-шоу Право на владу Видео
00:02
Лига чемпионов - 1:4 и 4:3: Тоттенхэм и Ливерпуль вышли в полуфинал Видео
17 апреля, среда
23:31
В Португалии автобус с туристами сорвался с горы Видео
23:03
"ГПУ работает эффективно": Луценко не будет идти в отставку после выборов
22:38
У Зеленского призвали избирателей установить рекорд селфи на выборах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться