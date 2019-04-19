Аласания рассказал, о чем не договорились штабы кандидатов накануне дебатов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский сойдутся на дебатах / Главред

По словам генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, в пятницу, 19 апреля, перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко зрителей на НСК Олимпийский начнут пускать с 16:00.

В комментарии Обозревателю он выразил сомнение, что зрители полностью заполнят трибуны арены.

"70 тысяч не будет, будут пустые трибуны. Из соображений безопасности будут только две трибуны, там примерно 12 и 16 тысяч на обеих сторонах. Время, которое занимает их пропуск через рамки безопасности – как раз 2,5 часа. И на это время они с 16-00 запускают концерт. А в 19-00 они хотят начать то, что они называют дебатами, хотя они такими и не будут", – сказал он.

По его словам, представители кандидатов пока не договорились о том, будет один или два телевизионных сигнала и кто будет управлять телекамерами.

"Камер может быть сколько угодно, но кто управляет камерами? Они не доверяют режиссерам, которые будут сидеть в одной передвижной станции, поэтому хотят две. Две такие передвижные станции ПТС – это проблема телевизионщиков, потому что сигналов будет два – у одной сцены и у второй, а они на расстоянии 100 метров", – объяснил гендиректор НОТУ.

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Он подчеркнул, что также не решен вопрос с ведущими дебатов: "С одной стороны, есть предложение канала 1+1. С другой стороны – предложения других каналов, которые склоняются к другому кандидату".

Аласания рассказал, что есть неопределенность с артистами, которые будут выступать на стадионе: "Пока звучали Дзидзьо и Ольга Полякова. Полякова, насколько я знаю, отказалась, Дзидзьо может и будет. Остальное они пока не озвучивали, они подбирают артистов, и даже договорились, что будут их чередовать, чтобы не перебивать двумя звуковыми волнами с двух сторон".

Он добавил, что Нацполиция из соображений безопасности хотела разводить сторонников кандидатов по разным секторам, как они это делают с футбольными фанами. Однако от этой идеи отказались.

"Штабы не хотят накручивать людей и делать кровавую баню на пустом месте. Они говорят – давайте не разделять. Полиция говорит – мы справимся по любому варианту. Тогда они решили не делить людей на сорта. Кандидаты говорят, что это все украинцы, они должны быть вместе, даже если не разделяют политические взгляды друг друга", – резюмировал Аласания.

Напомним, ранее, во вторник, 16 апреля, спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил о том, что со штабом Зеленского и администрацией НСК Олимпийский было заключено трехстороннее соглашение по поводу проведения дебатов.