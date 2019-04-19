Аласания рассказал, о чем не договорились штабы кандидатов накануне дебатов

Из соображений безопасности на НСК Олимпийский будут заполняться только две трибуны.
По словам генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, в пятницу, 19 апреля, перед дебатами кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко зрителей на НСК Олимпийский начнут пускать с 16:00.
В комментарии Обозревателю он выразил сомнение, что зрители полностью заполнят трибуны арены.
"70 тысяч не будет, будут пустые трибуны. Из соображений безопасности будут только две трибуны, там примерно 12 и 16 тысяч на обеих сторонах. Время, которое занимает их пропуск через рамки безопасности – как раз 2,5 часа. И на это время они с 16-00 запускают концерт. А в 19-00 они хотят начать то, что они называют дебатами, хотя они такими и не будут", – сказал он.
По его словам, представители кандидатов пока не договорились о том, будет один или два телевизионных сигнала и кто будет управлять телекамерами.
"Камер может быть сколько угодно, но кто управляет камерами? Они не доверяют режиссерам, которые будут сидеть в одной передвижной станции, поэтому хотят две. Две такие передвижные станции ПТС – это проблема телевизионщиков, потому что сигналов будет два – у одной сцены и у второй, а они на расстоянии 100 метров", – объяснил гендиректор НОТУ.
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Он подчеркнул, что также не решен вопрос с ведущими дебатов: "С одной стороны, есть предложение канала 1+1. С другой стороны – предложения других каналов, которые склоняются к другому кандидату".
Аласания рассказал, что есть неопределенность с артистами, которые будут выступать на стадионе: "Пока звучали Дзидзьо и Ольга Полякова. Полякова, насколько я знаю, отказалась, Дзидзьо может и будет. Остальное они пока не озвучивали, они подбирают артистов, и даже договорились, что будут их чередовать, чтобы не перебивать двумя звуковыми волнами с двух сторон".
Он добавил, что Нацполиция из соображений безопасности хотела разводить сторонников кандидатов по разным секторам, как они это делают с футбольными фанами. Однако от этой идеи отказались.
"Штабы не хотят накручивать людей и делать кровавую баню на пустом месте. Они говорят – давайте не разделять. Полиция говорит – мы справимся по любому варианту. Тогда они решили не делить людей на сорта. Кандидаты говорят, что это все украинцы, они должны быть вместе, даже если не разделяют политические взгляды друг друга", – резюмировал Аласания.
Напомним, ранее, во вторник, 16 апреля, спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил о том, что со штабом Зеленского и администрацией НСК Олимпийский было заключено трехстороннее соглашение по поводу проведения дебатов.
Дебаты Зеленского с Порошенко
Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.
Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".
Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.
"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.
И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.
В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.
"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.
На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны.
Дебаты Зеленского и Порошенко: дата
По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.
Дебаты Зеленского и Порошенко: формат
Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:
- с участием представителей СМИ и экспертов,
- модерация между ними,
- дебаты в несколько туров.
"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.
При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.
Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа
Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.
"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.
При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.