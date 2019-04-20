"Никаких перспектив": в штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии с выборов

Адвокат считает, что Зеленского снять с выборов не удастся / Reuters

Главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск адвоката Андрея Хилько в админсуд об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным.

"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", - цитирует защитника УНИАН.

По словам Галайчука, адвокат Хилько прославился подачей весьма абсурдных исков, которые судьи расценивают должным образом.

Защитник шоумена вспомнил, что ранее Хилько обратился в суд с иском о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном расценивается как предвыборная агитация.

Как известно, шестой апелляционный административный суд Киева 20 апреля должен рассмотреть иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Соответствующий иск подан адвокатом, наблюдателем за выборами президента Украины в округе №221 (Киев) от Украинской ассоциации акционеров Андреем Хилько.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу, 19 апреля, разговаривал по телефону, как с действующим президентом Петром Порошенко, так и с его оппонентом, кандидатом на данный пост Владимиром Зеленским.