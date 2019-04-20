Помпео позвонил не только Порошенко, но и Зеленскому

Майк Помпео высказал поддержку США каждому из кандидатов в президенты / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу, 19 апреля, разговорил по телефону, как с действующим президентом Петром Порошенко, так и с его оппонентом, кандидатом на данный пост Владимиром Зеленским.

"Госсекретарь Помпео звонил вечером обоим кандидатам, чтобы подчеркнуть американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил нашу приверженность работе с теми, кого украинский народ выбирает для обеспечения успеха безопасной, процветающей, демократичной и свободной Украины", - написал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Как ранее сообщалось, Волкер заявил о поддержке демократичной Украины со стороны США в случае победы того кандидата в президенты, которого выберет украинский народ.