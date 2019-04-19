Волкер высказал позицию США после второго тура выборов в Украине

Волкер акцентировал, что США поддержат выбор украинского народа / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил о поддержке демократичной Украины со стороны США.

"Я хочу вновь подтвердить накануне выборов в воскресенье, что США находятся здесь для поддержки мирной, сильной, демократической, процветающей, безопасной Украины, которая рассматривает свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными", - написал он в Twitter.

Напомним, Волкер, который ранее открыто поддержал Порошенко на выборах президента Украины 2019, внезапно сменил риторику.