Порошенко vs Зеленского: физиогномист назвал победителя дебатов

19 апреля 2019, 23:15

Главред узнал, кто из кандидатов в президенты запинался при вранье и попадал в ловушки.

Зеленский и Порошенко стоят на коленях перед украинским народом

Физиогномист Леонид Золин рассказал Главреду о тайных знаках, которыми выдали себя кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на Олимпийском. 

"Когда в начале Порошенко говорил о Евросоюзе, в который мы прорвались, он запнулся. Второй раз он хорошо запнулся, когда сказал о полной поддержке на международном уровне. Мол, рынки открыли, взамен восточным рынкам. Эти две запинки были существенны, потому что мы не вышли ни на какие рынки. На украинские товары, кроме сырья, жесточайшие квоты. И с европейской поддержкой очень непросто, поэтому он и запнулся", - отметил Золин.

Читайте такжеГромкость против драматургии: психолог оценила поведение Порошенко и Зеленского на дебатахА вот то, что Зеленский стал на колени, было заготовкой, уверен физиогномист.

"Он отыграл, это была заготовка. В любом случае оба оппонента отрабатывали самые острые вопросы, и готовились к ним. После него на колени стал Порошенко. Но на мой взгляд, это ошибка. Ведь он стал спиной к людям. Да, он целовал флаг, но Зеленский был на коленях лицом к украинцам, к которым обращался, а Петр Алексеевич почему-то этого не учел", - отметил эксперт.

Вопросы, которые Зеленский собрал и зачитывал Порошенко, напомнили физиогномисту разминку в КВН.

"Он собрал самые злободневные вопросы, озвучил все и предложил выбрать. И каждый вопрос был неудобен – все они были проблемными. И получается, что Петру Алексеевичу нужно было выбирать меньшее из зол. Порошенко не ответил ни на один вопрос – просто начинал говорить о чем угодно. Это была ловушка со стороны Зеленского - Порошенко приходилось не парировать, а выбирать. И для президента это очень плохо", - говорит Золин.

Перечисление Зеленским владельцев каналов было очень сильным ходом, объяснил эксперт.

"Он называл олигархов. Но когда сказал про "5-ый канал", просто показал рукой. Так бывает у артистов, когда поют, а потом умолкают, а зал продолжает петь. И в этой ситуации Зеленский сказал фразу, а люди дальше продолжили. Это был сильный ход, аудитория проговорила сама – он заставил их это сделать. А Порошенко надо было жестче отреагировать", - говорит Золин.

Читайте такжеДебаты Зеленского и Порошенко: лучшие панчи кандидатов в президентыМинусом Порошенко было то, что он говорил ожидаемые вещи.

"В чем его фишка - это сильная эмоция и подача, которую он делал. Она была очень мощная -  он практически срывался на крик. Поначалу Зеленский был очень осторожен, сдержан. Но Петр Алексеевич говорил ожидаемые вещи, повторялся и эмоции закончились. И как в боксерском поединке, эмоции и силы закончились. И оппонент поймал момент", - отметил физиогномист.

Еще одной ошибкой Порошенко стало приглашение на "Суспильне".

"Это все равно, что прийти на концерт мирового масштаба, где отыграла очень известная группа. А в конце они вышли и позвали пойти послушать их в клубе. И люди не понимают – зачем идти куда-то еще, если тут только что было круто. Создалась энергия и эмоция. В таких вопросах нужно уметь вовремя поставить жирную точку, а не размазывать дальше", - рассказал нам эксперт.

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эксперт Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты выборы-2019
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