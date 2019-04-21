В Киеве суд отклонил иск о снятии Зеленского с выборов

Суд постановил, что Зеленский закон не нарушал / Reuters

Шестой апелляционный суд Киева отказался удовлетворить иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Такое решение суд принял ночью с 20 на 21 апреля.

Адвокат Андрея Хилько, который выступил истцом в данном деле, заявил в зале суда, что раздача командой Зеленского бесплатных билетов на дебаты на НСК Олимпийском по закону является подкупом избирателей. Он отметил, что шоумен анонсировал раздачу билетов через свои страницы в соцсетях.

Суд принял решение, что оба кандидата не агитировали, а лишь сообщили избирателям механизм приобретения билетов на дебаты. Судьи назвали иск Хилько "не заслуживающим внимания" и не нашли в действиях Зеленского нарушений украинского законодательства.

На заседании присутствовал представитель Центральной избирательной комиссии. Он заявил, что требование истца не имеет причин для отмены регистрации кандидата.

Напомним, юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил, что иск адвоката Андрея Хилько в админсуд об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты не имеет никакой перспективы и является абсолютно безосновательным.