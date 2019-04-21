"Будет перезагрузка": Зеленский объяснил, чего не хватает Минскому процессу

Владимир Зеленский прокомментировал Минский процесс / Reuters

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о своей позиции по вопросу функционирования минского процесса.

"В любом случае Минский процесс - мы будем перезагружать его. Я думаю, что у нас будут замены кадровые", - подчеркнул он во время брифинга в своем избирательном штабе.

Зеленский отметил, что минский формат будет продолжен ради того, "чтобы прекратить огонь, чтобы наших парней вернуть живыми".

"Также наша задача - вернуть военных, всех военнопленных. Первая задача - вернуть наших моряков. У меня еще нет статуса президента. Но я общался с матерями наших моряков, и я сделаю все, что вернуть их домой. Это приоритетный вопрос не только для меня, но думаю, и для каждого украинца", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский ответил на вопрос о новой должности Порошенко в правительстве.