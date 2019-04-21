Зеленский ответил на вопрос о новой должности Порошенко в правительстве

Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Reuters

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о возможной новой должности действующего президента Петра Порошенко.

Отвечая на реплику журналистов относительно, например, назначения Порошенко министром иностранных дел, он спросил: "Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу... Если общество мне скажет, что они хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на той или иной должности... Возможно, я не знаю. Мне кажется, что это не сегодняшнее решение кадровое. Давайте попробуем новыми силами что-то сделать".

На вопрос, кем бы Зеленский назначил Порошенко, он сказал: "Мне кажется, что человек, у которого такой большой статус, - президент Украины, - мне кажется, что та помощь, которую он мне предложил, он сказал: "я готов помочь всегда советом", мне кажется, это действительно серьезная помощь. И я готов действительно обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобится помощь", - подчеркнул Зеленский.

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Ранее Зеленский поблагодарил Порошенко за поздравление с победой на президентских выборах.

Напомним, Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре и назвал это поводом позвонить Зеленскому и поздравить его с победой.