В Белом доме рассказали подробности беседы Трампа с Зеленским

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на президентских выборах в Украине.

Как сообщили в Белом доме, Трамп напомнил Зеленскому о необходимости проведения реформ, в том числе в контексте продолжения искоренения коррупции в Украине.

"Президент Трамп пожелал ему успехов и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса", - говорится в сообщении.

"Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и выразил свою приверженность общему взаимодействию с избранным президентом Зеленским и украинским народом проведению реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию", - добавили в Белом доме.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал подробности звонка Трампа Зеленскому.