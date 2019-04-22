Волкер рассказал о звонке Трампа Зеленскому

Дональд Трамп звонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с победой на выборах 2019, сообщил Курт Волкер / Reuters

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил, что американский президент Дональд Трамп звонил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, который лидирует во втором туре выборов 2019.

Глава Штатов звонил Зеленскому, чтобы поздравить с победой в выборах президента Украины 2019, написал дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Волкер подчеркнул, что США будут и дальше поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины и противодействию российской агрессии.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского… с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами…", — сообщил спецпредставитель Госдепа.Читайте также"Не поддерживаем": Волкер сменил позицию в вопросе поддержки Порошенко на выборах 2019

Дональд Трамп звонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с победой на выборах 2019, сообщил Курт Волкер / Скриншот

Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому с "поздравлениями".

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборы президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

В Центризбиркоме сообщили, что явка избирателей на выборы 2019 составила 62,07%. В ЦИК по состоянию на около 6:20 22 апреля обработали более 80% электронных протоколов, Зеленский с непреодолимым отрывом опережал своего единственного конкурента — Петра Порошенко.

По данным Центризбиркома, официальные результаты выборов президента Украины 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Справка. 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов в Украине 2019 никто из кандидатов не набрал свыше половины голосов избирателей, поэтому Центризбирком назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.