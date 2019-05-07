"И в России когда-то это получится": экс-советник Путина рассказал, почему выборы в Украине шокировали россиян

Выборы в Украине/ Reuters

По итогам президентских выборов впервые произошло сшивание Украины в единую военно-политическую нацию, заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"В России смотрят на Украину как на соседа и как близкого друга. И с надеждой, что то, что делается и сделано в Украине, рано или поздно поможет в России сделать что-то подобное. Сами по себе выборы и победа нового президента произвели шокирующие воздействие на все части российского общества: и на официальную, и на неофициальную, и на власть, и на оппозицию. Понятно, что эти события вызвали разные чувства. Но среди нормальных людей это, конечно, вызвало прилив большого энтузиазма, прилив надежды и веры в то, что и в России когда-то это получится", - сказал Иларионов.

В контексте избирательной кампании, бывший советник Путина отметил несколько важных аспектов.

"Первое, с технологической точки зрения предвыборная кампания Владимира Зеленского, возможно, не имеет аналогов. Она, безусловно, войдёт в учебники политических наук и будет тщательнейшим образом изучаться и исследоваться. По сути дела, эта кампания с технологической точки зрения создала новые стандарты, которые теперь невозможно будет игнорировать. По сути дела, были использованы совершенно новые и неожиданные технологии. И эти технологии использовали в течение, как мы видим, как минимум, 4 лет, а возможно и даже больше", - уточнил он.

По словам Илларионова, вторая особенность прошедших президентских выборов в Украине - это то, что победил Владимир Зеленский, который "выступил в данном случае просто как бы лицом этого процесса, хотя и внес свой вклад".

"Произошло впервые сшивание Украины в единую военно-политическую нацию. Выборы в Украине до этого времени в течение почти всех трех десятилетий были резко политизированы между западом или северо-западном страны и юго-востоком страны. Когда на посту президента в Украине оказывался тот или иной человек, он, прежде всего, избирался голосами либо одной половины страны, либо другой", - особо отметил Иларионов.

Илларионов уточнил, что президентские выборы в Украине 2014 года – это исключение, ведь они проводились в условиях обострения агрессии.

"Выборы 2019 года с этой точки зрения являются принципиально другими. Впервые политическая география Украины изменилась совершенно радикальным образом, и многие сейчас комментаторы, в том числе, и лагеря проигравших, пытаются выразить свое разочарование, свою фрустрацию, и высказывает надежду на возвращение прежней власти", - сказал Илларионов.

Сейчас главный вопрос, по мнению Илларионова, по которому формируется мнение украинцев, - это не запад и восток, а будет ли коррупция, и будет ли президент выполнять обещание, которое он дал, будет ли он участвовать в разных сделках и схемах со своими друзьями, или президент - это тот человек, который работает на Украину.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что открытая широкомасштабная операция России против Украины возможна.