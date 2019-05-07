"И в России когда-то это получится": экс-советник Путина рассказал, почему выборы в Украине шокировали россиян

7 мая 2019, 17:55

Выборы и победа нового президента произвели шокирующие воздействие на все части российского общества

выборы 2019
Выборы в Украине/ Reuters

По итогам президентских выборов впервые произошло сшивание Украины в единую военно-политическую нацию, заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"В России смотрят на Украину как на соседа и как близкого друга. И с надеждой, что то, что делается и сделано в Украине, рано или поздно поможет в России сделать что-то подобное. Сами по себе выборы и победа нового президента произвели шокирующие воздействие на все части российского общества: и на официальную, и на неофициальную, и на власть, и на оппозицию. Понятно, что эти события вызвали разные чувства. Но среди нормальных людей это, конечно, вызвало прилив большого энтузиазма, прилив надежды и веры в то, что и в России когда-то это получится", - сказал Иларионов.

В контексте избирательной кампании, бывший советник Путина отметил несколько важных аспектов.

"Первое, с технологической точки зрения предвыборная кампания Владимира Зеленского, возможно, не имеет аналогов. Она, безусловно, войдёт в учебники политических наук и будет тщательнейшим образом изучаться и исследоваться. По сути дела, эта кампания с технологической точки зрения создала новые стандарты, которые теперь невозможно будет игнорировать. По сути дела, были использованы совершенно новые и неожиданные технологии. И эти технологии использовали в течение, как мы видим, как минимум, 4 лет, а возможно и даже больше", - уточнил он.

По словам Илларионова, вторая особенность прошедших президентских выборов в Украине - это то, что победил Владимир Зеленский, который "выступил в данном случае просто как бы лицом этого процесса, хотя и внес свой вклад".

"Произошло впервые сшивание Украины в единую военно-политическую нацию. Выборы в Украине до этого времени в течение почти всех трех десятилетий были резко политизированы между западом или северо-западном страны и юго-востоком страны. Когда на посту президента в Украине оказывался тот или иной человек, он, прежде всего, избирался голосами либо одной половины страны, либо другой", - особо отметил Иларионов.

Илларионов уточнил, что президентские выборы в Украине 2014 года – это исключение, ведь они проводились в условиях обострения агрессии.

"Выборы 2019 года с этой точки зрения являются принципиально другими. Впервые политическая география Украины изменилась совершенно радикальным образом, и многие сейчас комментаторы, в том числе, и лагеря проигравших, пытаются выразить свое разочарование, свою фрустрацию, и высказывает надежду на возвращение прежней власти", - сказал Илларионов.

Сейчас главный вопрос, по мнению Илларионова, по которому формируется мнение украинцев, - это не запад и восток, а будет ли коррупция, и будет ли президент выполнять обещание, которое он дал, будет ли он участвовать в разных сделках и схемах со своими друзьями, или президент - это тот человек, который работает на Украину.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что открытая широкомасштабная операция России против Украины возможна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Андрей Илларионов выборы-2019 Бацман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:09
Ушла из жизни автор легендарной книги о гардемаринах
17:55
"И в России когда-то это получится": экс-советник Путина рассказал, почему выборы в Украине шокировали россиян
17:31
Еврокомиссар Хан и Зеленский во время встречи поговорили о коррупции
17:18
Неприятный сюрприз для Кремля: Киев анонсировал "действенный ответ" на выдачу паспортов РФ на Донбассе
17:01
Избран глава Антикоррупционного суда
16:48
Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе Видео
16:39
Душевные поздравления с Днем Победы – тексты и открытки Фото Видео
16:10
Пьяный депутат сбил насмерть АТОшника в Киевской области: все подробности аварии
15:35
Кольцо с большим бриллиантом: Алина Гросу официально помолвлена
15:15
Ливерпуль - Барселона: анонс ответного полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров
15:11
"Зачем выставлять голую жопу?": Надя Дорофеева в бикини нарвалась на завистливые комментарии
14:36
"Ого, как поправилась!": Регина Тодоренко удивила сеть фото в купальнике
14:15
Парад на День Победы 2019: чем Кремль собрался поражать мир, появились фото и видео Фото Видео
14:15
Политолог объяснил, почему нельзя затягивать с инаугурацией Зеленского
14:05
Киев на весь вторник накроют гроза и сильный ветер
13:42
Каждую минуту из Украины выезжают два человека
13:34
"Он нас обманул": в ГПУ обвинили Порошенко в нежелании помогать расследованию дел Майдана
13:28
"Какая попа шикарная": Даша Астафьева покорила сеть фотосессией в нижнем белье
13:22
У Зеленского рассказали, как и на сколько он оставил свой бизнес
13:14
Стала известна компенсация семьям погибших при пожаре в Шереметьево Видео
13:00
Радоница 2019: как отмечать, что нельзя делать и почему
12:48
"Не пугайтесь снега": украинцев предупредили о резком похолодании
12:37
Коррупционный скандал в оборонке: журналисты показали шикарный дом замдиректора Укрспецэкспорта Видео
12:29
Игра престолов: внимательные фанаты обнаружили самый эпичный ляп в истории сериала
12:14
Три сценария для нового президента: какой выберет Зеленский мнение
11:45
"Кругом одни они": Советник Путина предрек зачистку русских на Донбассе и замену их евреями
11:20
"Это не наши": В Шереметьево открестились от ролика с людьми, глумящимися над катастрофой самолета
10:57
Снежный взгляд: Джиджи Хадид покорила сеть своим образом на Met Gala 2019
10:40
Назван продукт, спасающий от ожирения Видео
10:24
У Зеленского в неожиданном ключе прокомментировали ситуацию с украинской армией на Азове
10:10
Для Украины главным врагом был и остаётся Советский Союз мнение
10:03
До нижнего белья: Леди Гага смело разделась на красной дорожке Met Gala 2019
10:01
Экс-министр экономики рассказал, как Россия выкрутилась из санкций Киева в "оборонке" Видео
09:42
"Пугливые зверюшки": что стоит за затягиванием инаугурации Зеленского
09:34
"Военный сценарий": эксперт рассказал, когда РФ будет готова к полномасштабному вторжению
09:32
Что надо Зеленскому, чтобы не расстерять доверие до выборов в парламент мнение
09:21
СМИ рассказали, как в Кремле "порешают" с временным проживанием украинцев в России
09:09
Астролог сказала, будет ли конец света
08:44
Порошенко обсудил с Трюдо коварные планы Путина по российским паспортам на Донбассе
08:31
А Баба-яга против, или Почему Порошенко и Ко нагло тянут с передачей власти Зеленскому мнение
08:14
В НАБУ завели дело против Парубия за купание в бассейне Видео
07:50
СМИ раскрыли основную версию в расследовании крушения и пожара самолета в Шереметьево
07:39
Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя
07:21
Россиянам придется сразиться с сыном вертухая мнение
07:17
Аналитик назвал страны, которым стоит бояться Путина
06:57
Почему для Украины так важна дата инаугурации Зеленского мнение
06:34
Лютая жестокость и злоба: астрологи назвали деспотичных мегер среди знаков Зодиака
06:04
"Это же пи*дец!": российская певица ошарашила сеть фото без трусов
05:28
Астролог назвал самый неудачливый знак Зодиака в мае-2019
04:56
Поздравления с днем рождения подруге – открытки и тексты Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться