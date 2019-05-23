У Гриценко и Садового есть только один шанс попасть в Раду - журналист

23 мая 2019, 04:51

Гриценко не станет ярким лидером, а Садовой не сможет за два месяца что-либо существенное противопоставить самостоятельно.

Вакарчук
Гриценко и Садовой должны договориться с Вакарчуком / УНИАН

Рейтинг партии Вакарчука уничтожил остатки рейтинга Самопомощи и поставил Громадянську позицію Гриценка на грань прохождения в Раду.

Это значит, считает журналист Николай Фельдман, что у Гриценко и Садового есть, по сути, только один реальный шанс попасть в Раду - в составе партии Вакарчука. Если оперативно договорятся.

"В принципе, торговаться уже бессмысленно. Очевидно, что Гриценко не станет ярким лидером, а Садовой не сможет в рамках этих двух месяцев что-либо существенное противопоставить самостоятельно. В то же время, у Вакарчука нет никакой партийной инфраструктуры, а потому он должен быть готов идти на компромиссы во время объединения. Но в целом, уже получив вчера регистрацию своей переименованной партии, он в этих компромиссах и нуждаться будет не особо, если цена их окажется слишком высокой", - объяснил Николай Фельдман.

Вакарчук, по мнению Фельдмана, фактически остался единственным лидером на фланге, который растет и вокруг кого фланг способен объединиться, чтобы выжить и быть масштабно представленным в это время тотального стремления к популизму.

"Так что, несмотря на всю тусклость и неподготовленность базового мероприятия, выкинутый Вакарчуком флаг оказался способен повлиять на его рост", -  убежден Фельдман.

Читайте также"Нас ждет большая чистка": Садовый прокомментировал победу ЗеленскогоФельдман также предположил, что из-за того, что начало социологии произошло в день объявления похода партии Вакарчука на выборы, а финализация - после инаугурации Зеленского, могут быть разночтения.

"В любом случае, перед объединением нужны еще исследования в более стабильный промежуток времени", - резюмировал Фельдман.

Напомним, ранее Главред сообщал, что по данным последних социологических опросов в антирейтинге партий на первом месте БПП. А вот во главе электоральных симпатий среди политических сил находится партия Слуга народа. За нее готовы отдать свой голос 43,8% тех, кто уже определился с симпатиями.

На втором месте - Оппозиционная платформа - За життя - 10,5%. На третьем и четвертом месте, с небольшим отрывом, как, кстати, и на прошедших президентских выборах 2019, - расположились БПП Солидарность - 8,8% и Батькивщина - 7,3%.

Далее идет Сила и честь И.Смешко - 5,1%, партия С.Вакарчука - 4,6%.

А вот радикальная партия О.Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан, Оппозиционный блок – у 3,2%. Рейтинг других партий - меньше 3%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.

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Святослав Вакарчук Анатолий Гриценко Сергей Садовой выборы-2019
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