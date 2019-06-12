Эксперт назвал триумфатора выборов в Раду 2019

На выборах в Раду 2019 победит партия Слуга народа, спрогнозировал Владимир Фесенко / Reuters

Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что партия президента Владимира Зеленского Слуга народа победит в досрочных выборах в Верховную Раду 2019.

Рост рейтингов Слуги народа происходил за счет других политсил, Зеленский отобрал часть голосов у ВО Батькивщина нардепа Юлии Тимошенко и у Гражданской позиции экс-министра обороны Анатолия Гриценко, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, скорее всего, в будущем рейтинг партии украинского лидера будет колебаться, поскольку в борьбу за места в Раде включаются разные политсилы.

"…часть симпатиков Зеленского будет не в восторге от списка партии Слуга народа. Отдельные лица могут вызывать недовольство и критику, ведь в партийном списке фигурируют очень разные люди — от либерального крыла и до людей, которые критично настроены к евроинтеграции Украины…", — заявил Фесенко.

Читайте такжеПолиттехнолог рассказал, как партия Вакарчука "ощипает" партии Зеленского и Порошенко на выборахЭксперт полагает, что тенденция активного роста рейтинга Слуги народа едва ли сохранится.

"Скорее, рейтинги этой политсилы либо закрепятся, либо незначительно снизятся. Однако, в любом случае, Слуга народа сохранит за собой лидерство в этой избирательной гонке и победит на парламентских выборах...", — спрогнозировал он.

Напомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.

Группа Рейтинг 29 мая — 3 июня провела опрос и выяснила, что лидером избирательной гонки на предстоящих досрочных выборах в Верховную Раду 2019 остается партия Слуга народа, за нее готовы проголосовать 48,2% опрошенных.