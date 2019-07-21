Главные новости 21 июля: выборы в Раду, перемирие на Донбассе и жуткий пожар на украинском траулере

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 21 июля.
В Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.
В зоне проведения ООС на Донбассе введен в действие новый режим перемирия.
На украинском траулере Иван Голубец у побережья Африки произошел мошный пожар.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 21 июля.
Внеочередные парламентские выборы
В Украине 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы. В выборах в Раду принимают участие 22 партии и больше 3 тысяч кандидатов.
В Комитете избирателей уже зафиксировали первые нарушения избирательного законодательства. В числе нарушений они назвал наличие незаконной агитации в день голосования и незаконные действия отдельных избирательных комиссий.
Новый режим перемирия на Донбассе
На Донбассе в зоне проведения ООС с полуночи 21 июля наступил очередной режим прекращения огня. В штабе ООС сообщили, что на передовой от 00.01 21 июля 2019 - затишье.
"Но бойцы не теряют бдительности", - добавили в штабе ООС.
Мощный пожар на украинском траулере
У западного побережья Африки вспыхнул пожар на украинском океанском траулере Иван Голубец: на судне сообщили о пропаже одного члена команды - моториста, ведутся его поиски.
В экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно Капитан Сухондяевский, которое взяло Ивана Голубца на буксир, чтобы оттащить к берегу.