Главные новости 21 июля: выборы в Раду, перемирие на Донбассе и жуткий пожар на украинском траулере

21 июля 2019, 10:50

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 21 июля.

Выборы в Украине
В Украине проходят выборы в Верховную Раду / УНИАН

В Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.

В зоне проведения ООС на Донбассе введен в действие новый режим перемирия.

На украинском траулере Иван Голубец у побережья Африки произошел мошный пожар.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 21 июля.

Внеочередные парламентские выборы

В Украине 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы. В выборах в Раду принимают участие 22 партии и больше 3 тысяч кандидатов.

В Комитете избирателей уже зафиксировали первые нарушения избирательного законодательства. В числе нарушений они назвал наличие незаконной агитации в день голосования и незаконные действия отдельных избирательных комиссий.

Новый режим перемирия на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения ООС с полуночи 21 июля наступил очередной режим прекращения огня. В штабе ООС сообщили, что на передовой от 00.01 21 июля 2019 - затишье.

"Но бойцы не теряют бдительности", - добавили в штабе ООС.

Мощный пожар на украинском траулере

У западного побережья Африки вспыхнул пожар на украинском океанском траулере Иван Голубец: на судне сообщили о пропаже одного члена команды - моториста, ведутся его поиски.

  • В районе Африки загорелся украинский траулер @vitpat68
  • В районе Африки загорелся украинский траулер @vitpat68
  • В районе Африки загорелся украинский траулер @vitpat68
  • В районе Африки загорелся украинский траулер @vitpat68
  • В районе Африки загорелся украинский траулер @vitpat68

В экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно Капитан Сухондяевский, которое взяло Ивана Голубца на буксир, чтобы оттащить к берегу.

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Донбасс перемирие пожар Верховная Рада Траулер выборы 2019 ООС
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