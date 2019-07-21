Избирательный участок – в баре, а урна – бокс для еды: как голосовали на выборах полярники в Антарктиде

Полярники голосовали только за общенациональные списки партий / Пресс-служба Минобразования

На самом отдаленном избирательном участке Украины - на станции Академик Вернадский - завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах. В нем приняли участие 12 человек, а сам избирательный день длился лишь 30 минут.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, голосование началось 21 июля в 8.00 по местному времени (14.00 по Киеву). Своеобразный избирательный участок обустроили в помещении станционного бара Фарадей. А урной для голосования служил прозрачный бокс для еды, в котором проделали отверстие для бюллетеня. После голосования и подсчета голосов оригиналы документов перевели в конверты и опечатали их. При случае эти документы будут переданы в Центризбирком.

Антарктическая станция Академик Вернадский расположена в 15 тыс. км от Киева. Интересно, что в зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на "большую землю" протокол участковой комиссии с "мокрой" печатью и сами бюллетени может случиться и через месяц, а бывает, что и через год.

Однако, чтобы узнать, как проголосовали полярники, не нужно будет долго ждать. Дело в том, что они используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. Позже в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через Интернет отправляют в Киев.

Полярники голосовали только за общенациональные списки партий. Спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Читайте также"Оскар ей!": в Киеве на участке женщина упала "замертво", так как забыла дома паспортНапомним, украинцы в Австралии первыми начали избирательный день на досрочных парламентских выборах и первыми его завершили. Единый избирательный участок был открыт в Посольстве Украины в Канберре. Всего в выборах Верховной Рады приняли участие 57 человек - это 4% всех зарегистрированных избирателей.

В заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковые комиссии. Таким образом, украинцы голосуют в 72 странах мира. Парламентские выборы завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско - голосование там продлится до 6 утра 22 июля по киевскому времени.