Новогодний маникюр 2020: черный маникюр зима 2020 и модный черный френч - фото

Словно мокрая земля, чёрный цвет завораживает бесконечностью и тишиной, он вызывает ощущение тайны, защищённости и утешения. Черный в последнее время стал одним из доминирующих цветов в маникюре, при этом уже в прошлом те времена, когда считалось, что черный лак – только для подростков, которые делают вызов обществу.

А если учесть то, что мы входим в Новый год 2020 Белой металлической крысы, то черный маникюр как никогда кстати для новогоднего торжества.

Черный новогодний маникюр 2020 – вовсе не мрачный. Будете приятно удивлены, какую роскошь и какой праздник будут излучать ваши ногти, ведь "все круто с черным" - самым сильным из всех цветов.

Одним из преимуществом черного новогоднего маникюра является то, что черный гармонично смотрится на ноготках любой формы и длины. Поэтому если вы противница наращивания ногтей, аккуратный черный маникюр на Новый год 2020 станет для вас настоящей находкой.

Черный маникюр зима 2020: модные идеи дизайна ногтей

Самый простой вариант – покрываете ногти черным лаком, и при помощи серебристого или золотистого лака рисуете силуэт мышки, елочки, подарка, снеговика или елочной игрушки. Ручная роспись подарит вашим ногтям некую эксклюзивность. Кстати, такой дизайн ногтей – отличный вариант красивого маникюра на зиму 2020. Если целью стоит яркий черный маникюр с золотом, или черный маникюр с серебром – просто добавьте золота или серебра. Одним из роскошных вариантов новогоднего дизайна ногтей в черном цвете станет лунный маникюр (когда лунка полукруглая или в виде модного треугольника у основания ногтя зарисовывается золотистым или серебристым лаком). Также можно покрыть несколько ноготков золотистым лаком, а на одном-двух черных ногтях разместить украшения. Нежный новогодний маникюр 2020– это также черные ногти, украшенные снежинками и всевозможными тематическими наклейками, посвященными Рождеству, Новому году и просто зиме. При этом желательно не нарушать правило, ведь модный зимний маникюр 2020 – это рисунки и картинки исключительно на нескольких ноготках. Перебор с украшениями в этом деле сыграет не в вашу пользу. Черный лак для ногтей – наверное, единственный в своем роде, за исключением белого, который сочетается со всеми цветами. Поэтому вы можете рисовать всевозможные зимние или посвященные праздникам картинки, используя красный, синий, зеленый, белый и любой другой лак. Это же касается и украшений – звездочки, камушки, стразы, блестки будут выглядеть уместно на черных ногтях в зимний период. Черный французский маникюр – тоже отличная основа для зимнего и новогоднего нейл-арта. Черный френч при этом можно банально дополнить серебристым или золотистым лаком с глиттером, и ваши ногти уже будут смотреться более изысканно. Кстати, какая зима без снега? Для отличного новогоднего настроения украсьте ваш новогодний френч снежинками или крохотными звездочками.

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