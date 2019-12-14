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Новогодний маникюр 2020: самый нежный вязаный маникюр на Новый год 2020 фото

14 декабря 2019, 09:15

Красивый вязаный маникюр зима 2020 – это не только узоры в виде свитера. Довольно популярным стало делать объемными сердечка, снежинки и скандинавские узоры.

  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram
  • Вязаный маникюр свитер 2020 Instagram

Нежный вязаный маникюр – яркий зимний тренд в нейл-дизайне, который на фоне других выгодно выделяется возможностью в считаные минуты подарить ощущение тепла и уюта.

Появился вязаный маникюр не так давно, поэтому до сих пор в зимнюю пору является одним из самых желанных и востребованных вариантов зимнего маникюра, и по-прежнему удивляет окружающих.

Еще такой маникюр называют свитером на ногтях, ведь визуально результат напоминает крупный красивый узор из ниток.

Создать красивый вязанный маникюр 2020 можно на ногтях любой формы и структуры. При этом объемный вязаный узор может выполняться тем же цветом, что и основное покрытие от кутикулы до свободного края, либо оттенком на тон светлее или темнее.

Добавим, что мода не стоит на месте, поэтому в преддверии новогодних праздников появилось множество новых вариантов вязаных ногтей 2020.

 Главред собрал самые свежие варианты вязаного маникюра зима 2020 из Инстаграм в фотогалерею.

Вязаный маникюр на зиму 2020: особенности

Новогодний маникюр свитер 2020 стал более утонченным и ярким. Можно всего один ноготок покрыть узором, а остальные – стилизовать под Новый год 2020, то есть добавить рисунки. Также можно один-два ногтя покрыть серебристым или золотистым лаком, что придаст более праздничного настроения.

Красивый вязаный маникюр зима 2020 – это не только узоры в виде свитера. Довольно популярным стало делать объемными сердечка, снежинки и скандинавские узоры. То есть вроде бы получается тот же свитер на ногтях, но выпуклыми делают только отдельные элементы.

Вязаный новогодний маникюр 2020 – это частичный узор на ногтях, при этом остальная часть – или пустая, то есть создается так называемое "негативное пространство", так и заполняются рисунками, снежинками, звездочкам, либо украшениями и блестками.

Вязаный зимний маникюр 2020 изменился стал более ассиметричным – то есть, если раньше важно было создать красивые вязаные полоски, то сейчас вязаные узоры модно "лепить" или наискосок, или только с одной стороны ногтевой пластины.

Модный вязаный маникюр на Новый год 2020: важные советы

Если для создания вязанных ногтей вы выберете светлый лак, то помните, что он быстро испачкается.

Вязаный маникюр требует очень тонкой работы мастера, поэтому доверьте его выполнение исключительно настоящему профи.

Модный вязаный маникюр может быстро потерять форму, поэтому его, как правило, создают аккурат на вечеринку или праздник или на Новый год.

Читайте такжеНовогодние прически 2020: самые модные укладки на длинные, средние и короткие волосы - фотоНапомним, ранее соощалось, самый красивый новогодний маникюр 2020 – это ворох блеска, золотистый и серебристый лак и всевозможные стразы и украшения. Френч не исключение, поэтому украшайте ногти в стиле классического френча или цветного френча всем, что лично вам по душе.

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