Для денег и любви – благоприятные дни для стрижки в январе 2020

Гороскоп стрижек на январь 2020 определил благоприятные дни для стрижки в январе 2020 обещают позитивные изменения как в личной жизни, так и в карьере.
Лунный календарь стрижек на январь 2020 подскажет благоприятные дни для стрижки, когда обновление прически улучшит не только внешний вид, но и судьбу.
Начиная с сегодня лунный календарь на январь 2020 обещает немало таких благоприятных дней. Это время, когда мир Космоса и сама Астросфера нашептывают на ушко: пора менять жизни к лучшему.
Благоприятные дни для стрижки в январе 2020 обещают позитивные изменения как в личной жизни, так и в карьере.
Итак:
- 4 января – стрижку лучше не делать;
- 5 января – Луна растет – смело можно идти в салон. К тому же стрижка убережет от злой энергетики, убережет от обид и обострит деловую интуицию;
- 6 января – стрижка улучшит здоровье волос, они станут быстрее расти. Плюс стрижка сегодня привлечет деньги в ваш кошелек;
- 7 января – волосы можно красить, завивать и оздоравливать;
- 8 января – только красить и делать завивку;
- 9 января – лучше отказаться от похода к парикмахеру;
- 10 января – отложите стрижку;
- 11 января – если сделаете стрижку, волосы станут медленнее расти;
- 12 января – волосы станут здоровее, но расти станут медленнее;
- 13 января – стрижка обернется проблемами со здоровьем, и не только волос;
- 14 января – стрижка пойдет на пользу и волосам, и организму. Плюс стрижка принесет позитив в жизнь;
- 15 января – стрижка будет удачной и поспособствует уменьшению проблем со здоровьем;
- 16 января – станут медленнее расти;
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- 17 января – стрижка снизит иммунитет и стрессоустойчивость;
- 18 января – стрижка пойдет на пользу всему организму. Также новая прическа поспособствует налаживанию контактов с начальством;
- 19 января – лучше стрижку перенести;
- 20 января – стричься лишь, если нужно, чтобы волосы затем медленнее отрастали;
- 21 января – медленнее станут отрастать;
- 22 января – стрижка не пойдет на пользу не волосам, ни личной жизни, ни карьере;
- 23 января – форма стрижки долго держаться не станет;
- 24 января – день подходит разве что для профилактической стрижки кончиков/челки;
- 25 января – поход в салон обновит организм, улучшит цвет лица, подарит вдохновение, что позитивно скажется и на материальном состоянии. Стрижку лучше выбирать посмелее, довольно экстравагантную;
- 26 января – можно смело отправляться в салон. Новая экстравагантная стрижка пойдет заодно на пользу и кошельку;
- 27 января – лучше не стричь даже челку: форма держаться не будет;
- 28 января – новая стрижка привлечет деньги, а вот окрашивание – негативно скажется на личной сфере;
- 29 января – стрижка привлечет деньги, но сами волосы ослабит;
- 30 января – стрижку стоит отложить, а вот окрашивание добавит сексуальности.
- 31 января – ни в коем случае не стоит подпускать к волосам ножницы: это обернется проблемами во всех сферах жизни.
Лунный календарь стрижек на февраль 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1-3, 5-6, 10-11, 13-14, 16, 18-20 и 28 февраля. Не в коем случае не стоит ходить в салон в последний день месяца, отвечающий за високосность года – 29 февраля.