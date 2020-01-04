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Для денег и любви – благоприятные дни для стрижки в январе 2020

4 января 2020, 14:40

Гороскоп стрижек на январь 2020 определил благоприятные дни для стрижки в январе 2020 обещают позитивные изменения как в личной жизни, так и в карьере.

Лунный календарь стрижек на январь 2020 – чтоб привлечь любови и деньги
Лунный календарь стрижек на январь 2020 – чтоб привлечь любови и деньги / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на январь 2020 подскажет благоприятные дни для стрижки, когда обновление прически улучшит не только внешний вид, но и судьбу.

Начиная с сегодня лунный календарь на январь 2020 обещает немало таких благоприятных дней. Это время, когда мир Космоса и сама Астросфера нашептывают на ушко: пора менять жизни к лучшему.

Благоприятные дни для стрижки в январе 2020 обещают позитивные изменения как в личной жизни, так и в карьере.

Итак:

  • 4 января – стрижку лучше не делать;
  • 5 января – Луна растет – смело можно идти в салон. К тому же стрижка убережет от злой энергетики, убережет от обид и обострит деловую интуицию;
  • 6 января – стрижка улучшит здоровье волос, они станут быстрее расти. Плюс стрижка сегодня привлечет деньги в ваш кошелек;
  • 7 января – волосы можно красить, завивать и оздоравливать;
  • 8 января – только красить и делать завивку;
  • 9 января – лучше отказаться от похода к парикмахеру;
  • 10 января – отложите стрижку;
  • 11 января – если сделаете стрижку, волосы станут медленнее расти;
  • 12 января – волосы станут здоровее, но расти станут медленнее;
  • 13 января – стрижка обернется проблемами со здоровьем, и не только волос;
  • 14 января – стрижка пойдет на пользу и волосам, и организму. Плюс стрижка принесет позитив в жизнь;
  • 15 января – стрижка будет удачной и поспособствует уменьшению проблем со здоровьем;
  • 16 января – станут медленнее расти;

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  • 17 января – стрижка снизит иммунитет и стрессоустойчивость;
  • 18 января – стрижка пойдет на пользу всему организму. Также новая прическа поспособствует налаживанию контактов с начальством;
  • 19 января – лучше стрижку перенести;
  • 20 января – стричься лишь, если нужно, чтобы волосы затем медленнее отрастали;
  • 21 января – медленнее станут отрастать;
  • 22 января – стрижка не пойдет на пользу не волосам, ни личной жизни, ни карьере;
  • 23 января – форма стрижки долго держаться не станет;
  • 24 января – день подходит разве что для профилактической стрижки кончиков/челки;
  • 25 января – поход в салон обновит организм, улучшит цвет лица, подарит вдохновение, что позитивно скажется и на материальном состоянии. Стрижку лучше выбирать посмелее, довольно экстравагантную;
  • 26 января – можно смело отправляться в салон. Новая экстравагантная стрижка пойдет заодно на пользу и кошельку;
  • 27 января – лучше не стричь даже челку: форма держаться не будет;
  • 28 января – новая стрижка привлечет деньги, а вот окрашивание – негативно скажется на личной сфере;
  • 29 января – стрижка привлечет деньги, но сами волосы ослабит;
  • 30 января – стрижку стоит отложить, а вот окрашивание добавит сексуальности.
  • 31 января – ни в коем случае не стоит подпускать к волосам ножницы: это обернется проблемами во всех сферах жизни.

Лунный календарь стрижек на февраль 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 1-3, 5-6, 10-11, 13-14, 16, 18-20 и 28 февраля. Не в коем случае не стоит ходить в салон в последний день месяца, отвечающий за високосность года – 29 февраля.

лунный календарь стрижек
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