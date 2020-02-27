Удача в делах и деньги – благоприятные дни для стрижки в марте 2020

Гороскоп стрижек на март 2020 выделил благоприятные дни для стрижки в марте 2020, когда смена имиджа улучшит финансовое состояние и здоровье.
Лунный календарь стрижек на март 2020 подскажет благоприятные дни для стрижки, когда новый стиль преобразит и человека, и его судьбу.
Ведь гороскоп на март 2020 всем знакам Зодиака обещает активизацию бизнес-сферы: львиную долю времени начнет занимать работа и финансовые дела.
Сил на работу уходить будет прорва. Так что вовремя сделанная стрижка по лунному календарю в марте 2020 поможет пережить стрессы. А астросфера и мир космоса при таком раскладе подарят энергетику, чтобы хватило сил и удачи добиться в марте финансового благополучия и просто достойно пережить месяц.
Маленький спойлер: стрижка на 8 марта 2020 – праздник всех женщин – пойдет на пользу волосам, а их окрашивание в светлые тона еще и привлечет в жизнь положительные эмоции.
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- 1 марта – хорошо равнять кончики и обновлять прическу, а вот кардинально менять имидж (в том числе окрашивать волосы) в этот день не стоит;
- 2 марта – стрижку лучше перенести, а вот окрашивание станет дополнительной защитой от болезней;
- 3 марта – стрижка может спровоцировать ухудшение самочувствия;
- 4 марта – стрижка укрепит здоровье волос и добавит самостоятельности, но может принести разлад в семью;
- 5 марта – стрижка неблагоприятна, а вот окрашивание природными красителями пойдет на пользу бизнесу;
- 6 марта – стрижка привлечет в жизнь деньги, добавив самостоятельности, но волосам на пользу не пойдет: станут непослушными и ломкими;
- 7 марта – от стрижки в этот день выиграют все сферы жизни – от финансовой до личной;
- 8 марта – можно стричься и краситься;
- 9 марта – стрижка быстро потеряет форму, да и со здоровьем могут начаться проблемы;
- 10 марта – отложите стрижку, особенно если уже имеются проблемы с кровеносной или эндокринной системой;
- 11 марта – от стрижки лучше отказаться;
- 12 марта – нейтральный день;
- 13 марта – от стрижки лучше отказаться;
- 14 марта – нейтральный день;
- 15 марта – нейтральный день;
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- 16 марта – волосы расти начнут медленнее и станут жестче;
- 17 марта – пойдет на пользу волосам, а вот в личной жизни может спровоцировать неурядицы;
- 18 марта – стрижка в этот день надолго сохранит форму и привлечет в жизнь положительную энергетику, зарядив все сферы жизни;
- 19 марта – стрижку лучше отложить;
- 20 марта – неблагоприятный день, стрижка грозит депрессией и проблемами с волосами;
- 21 марта – стрижка повысит привлекательность у противоположного пола, прически лучше выбирать экстравагантные;
- 22 марта – стрижку лучше перенести;
- 23 марта – стрижку стоит делать лишь тем, кто настроился на кардинальные перемены в жизни;
- 24 марта – неблагоприятный день;
- 25 марта – стрижка не пойдет на пользу волосам и здоровью в целом, но привлечет в жизнь деньги;
- 26 марта – стрижка привлечет деньги в кошелек, особенно если еще и окрасить волосы в светлый цвет;
- 27 марта – нейтральный день;
- 28 марта – стрижка принесет вдохновение и улучшит отношения на работе;
- 29 марта – стрижка привлечет деньги, но грозит проблемами со здоровьем;
- 30 марта – стрижка усилит сексуальность и интуицию, но ослабит сами волосы;
- 31 марта – стрижку лучше отложить, иначе велик риск привлечь в жизнь негатив.
Лунный календарь стрижек на апрель 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 3, 5-6, 12-14, 19, 24, 26 и 29 апреля. А худший день месяца для похода к парикмахеру – 28 апреля.