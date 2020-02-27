Удача в делах и деньги – благоприятные дни для стрижки в марте 2020

Лунный календарь стрижек на март 2020 – как привлечь деньги и любовь / 1zoom.ru

Лунный календарь стрижек на март 2020 подскажет благоприятные дни для стрижки, когда новый стиль преобразит и человека, и его судьбу.

Ведь гороскоп на март 2020 всем знакам Зодиака обещает активизацию бизнес-сферы: львиную долю времени начнет занимать работа и финансовые дела.

Сил на работу уходить будет прорва. Так что вовремя сделанная стрижка по лунному календарю в марте 2020 поможет пережить стрессы. А астросфера и мир космоса при таком раскладе подарят энергетику, чтобы хватило сил и удачи добиться в марте финансового благополучия и просто достойно пережить месяц.

Маленький спойлер: стрижка на 8 марта 2020 – праздник всех женщин – пойдет на пользу волосам, а их окрашивание в светлые тона еще и привлечет в жизнь положительные эмоции.

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1 марта – хорошо равнять кончики и обновлять прическу, а вот кардинально менять имидж (в том числе окрашивать волосы) в этот день не стоит;

– хорошо равнять кончики и обновлять прическу, а вот кардинально менять имидж (в том числе окрашивать волосы) в этот день не стоит; 2 марта – стрижку лучше перенести, а вот окрашивание станет дополнительной защитой от болезней;

– стрижку лучше перенести, а вот окрашивание станет дополнительной защитой от болезней; 3 марта – стрижка может спровоцировать ухудшение самочувствия;

– стрижка может спровоцировать ухудшение самочувствия; 4 марта – стрижка укрепит здоровье волос и добавит самостоятельности, но может принести разлад в семью;

5 марта – стрижка неблагоприятна, а вот окрашивание природными красителями пойдет на пользу бизнесу;

– стрижка неблагоприятна, а вот окрашивание природными красителями пойдет на пользу бизнесу; 6 марта – стрижка привлечет в жизнь деньги, добавив самостоятельности, но волосам на пользу не пойдет: станут непослушными и ломкими;

7 марта – от стрижки в этот день выиграют все сферы жизни – от финансовой до личной;

– от стрижки в этот день выиграют все сферы жизни – от финансовой до личной; 8 марта – можно стричься и краситься;

– можно стричься и краситься; 9 марта – стрижка быстро потеряет форму, да и со здоровьем могут начаться проблемы;

– стрижка быстро потеряет форму, да и со здоровьем могут начаться проблемы; 10 марта – отложите стрижку, особенно если уже имеются проблемы с кровеносной или эндокринной системой;

– отложите стрижку, особенно если уже имеются проблемы с кровеносной или эндокринной системой; 11 марта – от стрижки лучше отказаться;

– от стрижки лучше отказаться; 12 марта – нейтральный день;

13 марта – от стрижки лучше отказаться;

– от стрижки лучше отказаться; 14 марта – нейтральный день;

15 марта – нейтральный день;

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16 марта – волосы расти начнут медленнее и станут жестче;

17 марта – пойдет на пользу волосам, а вот в личной жизни может спровоцировать неурядицы;

18 марта – стрижка в этот день надолго сохранит форму и привлечет в жизнь положительную энергетику, зарядив все сферы жизни;

– стрижка в этот день надолго сохранит форму и привлечет в жизнь положительную энергетику, зарядив все сферы жизни; 19 марта – стрижку лучше отложить;

– стрижку лучше отложить; 20 марта – неблагоприятный день, стрижка грозит депрессией и проблемами с волосами;

– неблагоприятный день, стрижка грозит депрессией и проблемами с волосами; 21 марта – стрижка повысит привлекательность у противоположного пола, прически лучше выбирать экстравагантные;

– стрижка повысит привлекательность у противоположного пола, прически лучше выбирать экстравагантные; 22 марта – стрижку лучше перенести;

– стрижку лучше перенести; 23 марта – стрижку стоит делать лишь тем, кто настроился на кардинальные перемены в жизни;

24 марта – неблагоприятный день;

– неблагоприятный день; 25 марта – стрижка не пойдет на пользу волосам и здоровью в целом, но привлечет в жизнь деньги;

– стрижка не пойдет на пользу волосам и здоровью в целом, но привлечет в жизнь деньги; 26 марта – стрижка привлечет деньги в кошелек, особенно если еще и окрасить волосы в светлый цвет;

– стрижка привлечет деньги в кошелек, особенно если еще и окрасить волосы в светлый цвет; 27 марта – нейтральный день;

28 марта – стрижка принесет вдохновение и улучшит отношения на работе;

– стрижка принесет вдохновение и улучшит отношения на работе; 29 марта – стрижка привлечет деньги, но грозит проблемами со здоровьем;

30 марта – стрижка усилит сексуальность и интуицию, но ослабит сами волосы;

31 марта – стрижку лучше отложить, иначе велик риск привлечь в жизнь негатив.

Лунный календарь стрижек на апрель 2020 выделил такие благоприятные дни для стрижки: 3, 5-6, 12-14, 19, 24, 26 и 29 апреля. А худший день месяца для похода к парикмахеру – 28 апреля.