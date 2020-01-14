Мода 2020: в моду вернулись джинсовые юбки с дырками и разрезом спереди фото

Юбка дарит женщине свободе и делает ее более мягкой и женственной, уверенной в себе и привлекательной. При этом современные модные тенденции позволяют стильно и роскошно выглядеть в юбке даже без каблуков.

Юбка для женщины – это возможность подчеркнуть свой особенный стиль и продемонстрировать вкус.

Мода 2020 не обошла стороной этот потрясающий элемент женской одежды, окутав ее винтажными нотками.

Отметим, кожаные юбки пока остались в трендах 2020, да и юбки-плиссе будут все еще на виду. Но "гвоздем вечеринки" станут джинсовые юбки, которые внезапно вернулись в моду 2020 и стали очень крутыми.

Главред собрал фото новинки самых модных джинсовых юбок 2020.

Модные джинсовые юбки 2020 - главные тренды

Здесь правит бал винтаж

Если джинсовая юбка выглядит так, словно ей много лет, и вы нашли ее в винтажной лавке, хватайте ее – это горячий тренд 2020! Если честно, длина джинсовой юбки в винтажном стиле может быть любой, но самая модная джинсовая юбка имеет среднюю длину.

Винтажные джинсовые юбки отлично сочетаются как с сапогами до уровня колен, так и с сандалиями. Если говорить о сочетании с одеждой, то смело комбинируйте винтажную джинсовую юбку с прикольными кофточками.

В моде винтажные джинсовые юбки / Instagram

Модная джинсовая юбка пошита с лоскутов

Джинсовая юбка, которую пошили с мелких или крупных лоскутов – самый неожиданный тренд 2020. Чем больше кусочков, рюшечек и кармашков – тем круче вы будете выглядеть. Это может быть короткая джинсовая юбка или длинная.

В моде джинсовые юбки с лоскутов / Instagram

Разрез спереди и дырки

Модная джинсовая юбка 2020 – это сексуальный разрез по центру спереди ии сбоку. Так как в моду вернулись рваные джинсы, то в юбках этот тренд тоже повторился - джинсовая юбка с дыркками станет визитной карточкой 2020 года.

Кстати, чтобы потертая и рваная джинсовая юбка выглядела выигрышно, стилисты советуют комбинировать ее с роскошными шелковыми блузами.

В моду вернулись джинсовые юбки с дырками / Instagram

В моде 2020 макси-размер

Широкая джинсовая юбка с рюшками – потрясающий вариант для модного перехода с зимы в весну. Такие юбки следует сочетать с широкими свитерами, которые "модно" заправлять в саму юбку.

Джинсовые юбки 2020 / Instagram

Читайте такжеМодная обувь 2020: в моду вернулись туфли Мэри Джейн и платформа фотоНапомним, ранее сообщалось, в моду 2020 вернулись рваные джинсы и расклешенные джинсы. Выбирайте расклешенные джинсы 2020 с высокой суженной талией.