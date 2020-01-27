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Уличная мода 2020 весна – топ 5 горячих трендов стритстайла фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 января 2020, 04:03

Вряд ли кто-то когда-то подвинет с пьедестала леопардовый принт, ткани под змеиную кожу и зебру, но немного солнца в холодной воде - то есть моде 2020 - есть.

  • Уличная мода 2020 Instagram
  • Уличная мода 2020 Instagram
  • Уличная мода 2020 Instagram
  • Уличная мода 2020 Instagram
  • Уличная мода 2020 Instagram
  • Уличная мода 2020 Instagram
  • Уличная мода 2020 Instagram
  • Уличная мода 2020 Instagram
  • Уличная мода 2020 Instagram

Какие бы потрясающие наряды не придумывали именитые дизайнеры с мировой славой, но вся ценность одежды в повседневной жизни для нас сводится к простому – чтобы ее можно было реально носить, чтобы она была не только красивой, но и удобной и практичной.

Ее величество уличная мода 2020 требует к себе все более пристального внимания, ведь современная женщина хочет выглядеть роскошно и уверенно в себе на работе, на прогулке в парке и на встрече с друзьями в кафе.

Конечно, красивое платье или оригинальная блуза, которые надевают исключительно по особому случаю, тоже нужны в гардеробе, но чаще всего судьба таких нарядов заканчивается унылым одиночеством на вешалке в шкафу.

Зато вещи, которые отвечают всем требованиям современного ритма и нашему вкусу мы порой донашиваем до дыр.

Уличный стиль 2020 весьма любопытен тем, что он открывает новое десятилетие, и все, что заявлено как модная вещь сейчас, так или иначе будет определять стиль того, что мы будем носить в  будущем.

Главред собрал фотогалерею главных трендов уличной моды 2020 весна.

Стритстайл 2020 весна – главные тренды сезона

В моде удлиненные бермуды с тонкой кожи

Первое, на что следует обратить внимание в 2020 году – это бермуды. Этот элемент женского гардероба неожиданно вернулся в моду. Но кроме классических бермудов, в моде что-то среднее между брюками и шортами – длина чуть ниже колена. В предстоящем весеннем сезоне гвоздем вечеринки станут кожаные бермуды. Только обратите внимание на кожу – она должна быть тоненькой. Если говорить о цвете коже, то в моде яркая кожа, а также кожа цвета металлик.

Брючные костюмы – модная тенденция года

Начинайте уже сейчас подыскивать себе брючный костюм свободного кроя. Высокая талия уходит в прошлое, поэтому посадка должна быть свободной и низкой. Кстати, также в моде юбочные костюмы, поэтому тут уже берите то, к чему душа больше лежит. Важно, чтобы ваш образ был цельным. Модная цветовая гамма – яркие цвета и оригинальные принты.

Пышные платья – свежий тренд 2020

Модные платья 2020 – пышные, роскошные, даже можно сказать безразмерные. Яркое, с цветочным принтом или просто белое, ваше лучшее платье в 2020 году должно добавлять вам ощущения свободы, легкости и невесомости. Рюши, сборки, объем, гигантские принты, яркие расцветки, мелкий горошек – все это про модные платья 2020. Кстати, в моде также платья с выбитого гипюра – если вы достаточно смелая, можете под них надевать яркое нижнее белье для контраста.

Вернулся в моду шахматный принт

Вряд ли кто-то когда-то подвинет с пьедестала леопардовый принт, ткани под змеиную кожу и зебру, которые, кажется, выкупили права надолго, но немного солнца в холодной воде – то есть в уличной моде 2020 - таки появится. И этим солнцем в сезоне уличного стиля 2020 весна станет принт в клеточку, а если быть точнее – шахматная доска. Брюки, юбки, рубашки, шорты в стиле шахматного поля – то, что выделит вас из толпы.

Модные плащи 2020 - женственные

Плащи никогда не выходят из моды, но меняется силуэт. Модные женские плащи 2020 весна – женственные. То есть все элементы плаща должны четко намекать на то, что вы элегантная женщина. Где-то сборки, где-то линия талии, утонченный воротник. Также обратите внимание на рукава – в моде помимо классики также свободные, расширенные внизу или возле плеча рукава – своего рода фонарики.

Читайте такжеМодные сумки 2020 весна: в моде сумки с крупными пряжками и сумки-слинги фотоНапомним, ранее сообщалось, в модном сезоне весна 2020 нужно быть готовыми носить любимые платья или юбки поверх брюк, или любимые брюки под платьем. Комплект брюки с платьем – невероятно сильный и стильный, он добавляет образу загадочности и изюминки. Многослойность – свежий модный тренд в одежде, который преобладает в 2020 году.

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