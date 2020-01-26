Мода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фото

Если вы не из тех, кто прячется за джинсами и настолько врос в них, что даже не представляет себя в штанах другого фасона, то искренне вас с этим поздравляем. Мода 2020 заставит вас променять джинсы на классические брюки, при этом образ ваш кардинально изменится.

Не верите?

В общем, приготовьтесь в модном сезоне весна 2020 носить любимые платья или юкби поверх брюк, или любимые брюки под платьем – как вам больше нравится. Комплект брюки с платьем – невероятно сильный и стильный, он добавляет образу загадочности и изюминки. Многослойность – свежий модный тренд в одежде, который преобладает в 2020 году.

Поэтому пока не спешите в магазин за обновками, а внимательно изучите свой гардероб. Ревизию должны пройти все брюки, длинные юбки и платья. Кто знает, может вы случайно обнаружите, что у вас под руками крутой образ, которому не найти равных.

Главред собрал модные варианты сочетания брюк с платьями и юбками, которые помогут вам стать шикарной модницей в 2020 году.

И запомните: одеваться по принципу "капусты" — это то, что сейчас является показателем стиля. Конечно, скинни красиво выделяют фигуру, но удачно подобранное платье с брюками позволит вам выглядеть так, что у окружающих отнимет дар речи.

Платье со штанами 2020 – модные сочетания

Светлая юбка плиссе и узкие черные брюки – очень "вкусный" образ, который завораживает контрастами. Даже не представляете, какие восторженные взгляды будете ловить на себе в таком образе.

Если вы хотите под низ надеть мешковатые брюки, тогда верх должен быть грубым – в самый раз подойдет кожаная юбка или кожаное платье. Юбка, правда, не мини, а свободного кроя, желательно с разрезом.

Если вы любительница кожаных штанов, тогда поверх них смело надевайте какое-нибудь удлиненное и приталенное платье в темных оттенках – это безумно эффектный комплект, который добавит вам невероятного шарма.

Если у вас есть модные брюки и платье одного цвета – считайте, вы нашли идеальный комплект платье на штаны, чтобы сразить всех наповал в 2020 году. Разнообразьте образ яркими аксессуарами – и вперед, покорять мир.

Платья-рубашки уже не модно носить как платья. Старушка мода внесла небольшие коррективы в тренды 2020, и предлагает полюбившуюся многих женщинам в прошлых сезонах платье рубашку носить в сочетании с брюками. Красивый пояс с впечатляющей пряжкой – обязательный аксессуар.

Если попрощаться с джинсами вы не можете, - хорошо, и для вас есть классное решение - платье поверх джинс. Придать джинсам иного настроения поможет платье в пол. Посмотрите в шкафу, может у вас завалялось красивое кружевное платье, в котором вы все раз выходили в люди – оно в сочетании с джинсами получит второе дыхание, а вы будете в числе первоклассных модниц.

Также сверху на джинсы можно смело надевать легкие длинные платья с цветочным принтом. Если при этом такое платье застегивается на пуговички, то цены ему нет – нужно пуговички на уровне нижней части платья расстегнуть, создав таким образом сексуальный разрез.

Длинный свитер ниже колен, кстати, тоже поможет вам выглядеть модно. Под свитер можете надевать как классические черные брюки, так и джинсы.

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