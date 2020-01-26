  1. Главная
  3. Мода и красота

Мода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 января 2020, 05:38

Приготовьтесь в модном сезоне весна 2020 носить любимые платья или юкби поверх брюк, или любимые брюки под платьем – как вам больше нравится. Это свежий тренд.

  • Мода 2020 платье на штаны Instagram
  • Мода 2020 платье на штаны Instagram
  • Мода 2020 платье на штаны Instagram
  • Мода 2020 платье на штаны Instagram
  • Мода 2020 платье на штаны Instagram
  • Мода 2020 платье на штаны Instagram
  • Мода 2020 платье на штаны Instagram
  • Мода 2020 платье на штаны Instagram
  • Мода 2020 платье на штаны Instagram

Если вы не из тех, кто прячется за джинсами и настолько врос в них, что даже не представляет себя в штанах другого фасона, то искренне вас с этим поздравляем. Мода 2020 заставит вас променять джинсы на классические брюки, при этом образ ваш кардинально изменится.

Не верите?

В общем, приготовьтесь в модном сезоне весна 2020 носить любимые платья или юкби поверх брюк, или любимые брюки под платьем – как вам больше нравится. Комплект брюки с платьем – невероятно сильный и стильный, он добавляет образу загадочности и изюминки. Многослойность – свежий модный тренд в одежде, который преобладает в 2020 году.

Поэтому пока не спешите в магазин за обновками, а внимательно изучите свой гардероб. Ревизию должны пройти все брюки, длинные юбки и платья.  Кто знает, может вы случайно обнаружите, что у вас под руками крутой образ, которому не найти равных.

Главред собрал модные варианты сочетания брюк с платьями и юбками, которые помогут вам стать шикарной модницей в 2020 году.

И запомните: одеваться по принципу "капусты" — это то, что сейчас является показателем стиля. Конечно, скинни красиво выделяют фигуру, но удачно подобранное платье с брюками позволит вам выглядеть так, что у окружающих отнимет дар речи.

Платье со штанами 2020 – модные сочетания 

Светлая юбка плиссе и узкие черные брюки – очень "вкусный" образ, который завораживает контрастами. Даже не представляете, какие восторженные взгляды будете ловить на себе в таком образе.

Если вы хотите под низ надеть мешковатые брюки,  тогда верх должен быть грубым – в самый раз подойдет кожаная юбка или кожаное платье. Юбка, правда, не мини, а свободного кроя, желательно с разрезом.

Если вы любительница кожаных штанов,  тогда поверх них смело надевайте какое-нибудь удлиненное и приталенное платье в темных оттенках – это безумно эффектный комплект, который добавит вам невероятного шарма.

Если у вас есть модные брюки и платье одного цвета  – считайте, вы нашли идеальный комплект платье на штаны, чтобы сразить всех наповал в 2020 году.  Разнообразьте образ яркими аксессуарами – и вперед, покорять мир.

Платья-рубашки  уже не модно носить как платья. Старушка мода внесла небольшие коррективы в тренды 2020, и предлагает полюбившуюся многих женщинам в прошлых сезонах платье рубашку носить в сочетании с брюками. Красивый пояс с впечатляющей пряжкой – обязательный аксессуар.

Если попрощаться с джинсами вы не можете, - хорошо, и для вас есть классное решение -  платье поверх джинс. Придать джинсам иного настроения поможет платье в пол. Посмотрите в шкафу, может у вас завалялось красивое кружевное платье, в котором вы все раз выходили в люди – оно в сочетании с джинсами получит второе дыхание, а вы будете в числе первоклассных модниц.

Также сверху на джинсы можно смело надевать легкие длинные платья с цветочным принтом.  Если при этом такое платье застегивается на пуговички, то цены ему нет – нужно пуговички на уровне нижней части платья расстегнуть, создав таким образом сексуальный разрез.

Длинный свитер ниже колен, кстати, тоже поможет вам выглядеть модно. Под свитер можете надевать как классические черные брюки, так и джинсы.

Читайте такжеМодная обувь 2020: в моду вернулись туфли Мэри Джейн и платформа фотоНапомним, ранее сообщалось, в моду вернулись расклешенные джинсы. За них мы должны сказать спасибо известным дизайнерам Marc Jacobs и Gucci. В 2020 году удлиненный, расклешенный джинсовый силуэт станет настоящим трендом. Выбирайте расклешенные джинсы 2020 с высокой суженной талией.

мода платья штаны брюки тренды новости моды мода 2020 модные юбки 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Мода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:48
"Его просто нет": политолог рассказал, когда Украина вернет Крым
05:38
Мода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фото Фото
05:27
"Мутные дела и самоубийства": астролог предупредил о тяжелом периоде
05:05
"Олигофрены и дебилы": Кравчук дал рецепт успеха для Украины
04:32
В Ровенской области 13-летняя девочка забеременела от отчима: жуткие подробности Видео
04:11
Журналист рассказал о "коронавирусе" Донбасса
03:49
"Е*нулись, дебилы, мракобесие": Бородянскому устроили разнос в Сети из-за закона о дезинформации
03:30
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своих амбициях
03:01
Ловкое языкознание: сексолог рассказала, как получить от мужчины хороший куннилингус
02:52
Журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса
02:24
"Наезд на переходе": на Киевщине "отличились" копы, опубликованы фото
01:59
Крушение Боинга МАУ: Зеленский объяснил, почему не мог сразу заявить, что "нас сбили" Видео
01:35
"Браслет дружбы": в американской школе разгорелся скандал из-за секс-игрушки
01:12
Режиссер раскрыл, какой план в голове Путина
01:01
В Индии появился на свет козленок с человеческим лицом
00:47
"Запрещен ввоз": в Польше разгорелся скандал из-за книг
00:30
В Крыму бьют тревогу из-за изношенности на 80% теплосетей городов
00:19
26 января – какой сегодня праздник: что делать в Ермилов день, приметы Видео
25 января, суббота
23:57
В Москве экстренно госпитализировали из отеля семерых граждан Китая Видео
23:33
Кравчук озвучил способы возвращения Донбасса и Крыма
23:08
В Кабмине создана группа по работе Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn
22:41
Обнародованы подробности празднования дня рождения Зеленского Видео
22:13
В Борисполе пассажиров из Китая будут проверять на повышение температуры Видео
21:41
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовная находка и "кладезь" проблем Видео
21:35
Удар по вертолету с украинцами в Афганистане: стали известны детали Фото Видео
21:25
В Борисполе пассажиры из ОАЭ забыли чемоданы с сотнями айфонов и наушников
21:01
В СБУ назвали число иностранцев, которых в 2019 году завернули на границе за сепаратизм
20:54
В NASA предупредили о приближении к Земле опасного астероида
20:44
Восточный гороскоп 2020: водоворот страстей, прорыв в работе и разрушения
20:29
В центре Киева националисты снова устроили факельное шествие
20:23
В Харькове суд оправдал обвиняемого в распространении порно доцента
19:57
"Зло и варварство": в Польше потребовали осудить осквернение украинских могил
19:47
Обновленный украинский танк Т-64 показал свои возможности: впечатляющее видео Видео
19:40
Пушилину "сплели лапти": главарь "ДНР" срочно покинул Донецк
19:32
Охранник Кивы угрожал официантке зарезать ножом и получил 2 месяца в СИЗО Видео
19:15
"Антироссийская агония": в РФ огрызнулись Польше из-за попытки "очернить роль СССР"
19:05
В Киеве жителей шокировало необычное сияние в небе
19:04
Чем дольше Зеленский пробудет главой Украины, тем лучше – журналист
19:00
Маникюр 2020 фото – красивый маникюр оранжевый френч и негативное пространство Фото
18:54
В Афганистане обстреляли вертолет с украинцами – СМИ
18:36
Украинцы просят Зеленского запретить въезд из Китая из-за смертельного коронавируса Видео
18:25
В Украине пояснили, как Россия готовит Польше "удар в спину"
17:58
"Маневр": в Кабмине объяснили поздравление Путина с Новым годом
17:50
"С Украиной обсуждали": Москва предложила Киеву совместно провести чемпионат Европы
17:34
Ребенок в реанимации: под Киевом из-за собаки автомобиль упал в реку Видео
17:32
Поклонская подняла стакан за Зеленского и прошлась по "пьяному борову Порошенко"
17:14
"Добро пожаловать в ад, бл*ди": Кива разразился угрозами в адрес "главного сутенера" Видео
17:09
Экономист объяснил, почему резкий обвал гривны неминуем
16:55
"Пострадавших - 1030": новые сведения о смертоносном землетрясении в Турции Фото
16:41
В Японии обвинили Москву в "краже": в РФ заявили об "антироссийской шпиономании"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять