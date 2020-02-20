  1. Главная
  3. Мода и красота

Мода 2020 весна - в моду вернулись женственные платья с рюшами фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 февраля 2020, 23:00

Представьте себе – вы надели платье, но выглядите так, словно в пальто. Или наоборот. Очень стильные и яркие, платья-пальто 2020 удивят многих.

  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram
  • Модные платья 2020 Instagram

Повод надеть платье всегда найдется, было бы красивое платье. А платьев много не бывает. И если вы из тех, кто любит этот элемент гардероба, то уже сейчас присматривайте себе подходящие варианты на весну и лето.

Старушка мода 2020, открывая новое десятилетие, решила побаловать женщин, и подготовила массу приятных сюрпризов – каждая найдет стильно платье на свой вкус.

Оцените то, что скоро увидите на своих подругах, и будьте на шаг впереди – уже сейчас в продаже есть яркие и очень милые платья.

Модные платья 2020 словно цветы в зимнем саду - чаруют изяществом, невероятными расцветками, необычными фасонами, и влюбляют в себя с первого взгляда.

Главред собрал фото самых главных трендов модных платьев 2020.

Модные платья 2020 - жаркие тренды

Платья с рукавами-фонариками

Объемные рукава в виде фонариков, которое подарили миру 80-е, опять вернулись в моду и заняли лидирующие позиции. Цвет значения не имеет – если платье с причудливыми и одновременно шикарными рукавами фонариками 2020, то вы будете на высоте.

Платье с рукавами-фонариками 2020 / Instagram

Платья с рюшами

Рюши – это новый потрясающий тренд, который вряд ли кого-нибудь оставит равнодушной. Пышные многоуровневые платья, которые к низу расширяются, выгодно подчеркивают линию талии и делают образ прекрасным – вы точно почувствуете себя принцессой или королевой. Отметим, платья с рюшами подходят всем.

Платье с рюшами 2020 / Instagram

Платья, вязаные крючком

Крутым и очень смелым трендом 2020 волею ее величества моды суждено стать вязаным платьям. Если вдруг вы умете вязать крючком, то вам повезло – можете создать для себя модное платье своими руками. Обратите внимание, что в моде сочные расцветки, под низ можете надевать белье контрастного цвета. Платья, вязаные крючком будут особенно популярны весной и осенью.

Платье, вязаное крючком 2020 / Instagram

Платья-пальто

Этот модный тренд придуман для тех, кто любит практичные вещи. Представьте себе – вы надели платье, но выглядите так, словно в пальто. Или наоборот. Очень стильные, ни на что не похожие, обязательно яркие, платья-пальто 2020 привнесут в вашу жизнь новые незабываемые эмоции, впечатление и восторженные и даже удивленные взгляды окружающих. Платья-пальто – для тех, кто любит приятно шокировать.

Платье-пальто 2020 / Instagram


Читайте такжеМода 2020 весна – в моду вернулись брюки-карго и кожаные штаны фотоНапомним, ранее сообщалось, если джинсовым юбкам 2020 присуща средняя длина, то стильные джинсовые платья 2020 – безумно короткие. Джинсовые мини платья внезапно вернулись в моду и собираются покорить всех невероятной сексуальностью, которую они добавляют образу. Если говорить о фасонах, то это и приталенные варианты с закрытым верхом и длинными рукавами, и пышные джинсовые платья с рюшками.  

платья тренды мода 2020 модные платья рукава фонарики платья с рюшами
Сейчас вы просматриваете новость «Мода 2020 весна - в моду вернулись женственные платья с рюшами фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:18
21 февраля – какой сегодня праздник: с Днем женского счастья 2020
20 февраля, четверг
23:52
Беспорядки в Новых Санжарах: актуальные данные о задержанных и пострадавших
23:29
Священник ПЦУ подстрекал людей в Новых Санжарах к протесту
23:11
"У людей нет гарантий": политолог шокировал причиной протестов в Новых Санжарах
23:09
Ученые рассказали, чем опасны пластиковые вещи для здоровья
23:00
Эти фокусы уже не работают: что нельзя надевать женщинам 40+ фото Фото
23:00
Мода 2020 весна - в моду вернулись женственные платья с рюшами фото Фото
22:58
"Дочка, я тебя очень люблю": Скалецкая проведет карантин вместе с эвакуированными из Уханя
22:35
Нет документов: в посольстве пояснили отказ в эвакуации украинке с собачкой
22:06
Блондинка-порнозвезда завела фанатов сексуальными снимками Фото
22:02
"Встретили очень тепло": эвакуированная из Уханя украинка показала следы от камней в автобусе
21:47
Сколько украинцев считает Майдан революцией - соцопрос
21:09
Зеленский связался с оставленной в Ухане из-за собаки украинкой Видео
21:07
Стычки в Новых Санжарах: информация о пострадавших
20:43
Спит обнаженным и целуется с мужчиной: в Сети всплыли фото нового замглавы Фонда госимущества
20:32
"П*доров цеплять, п*здато": Шнуров с юмором прокомментировал свой поход в политику
20:31
Жуткое ДТП на переходе: пограничник наехал на ребенка
20:28
На Зеленском можно ставить крест: аналитик предрек президенту полный провал
20:05
"Газ какой-то": Новые Санжары встретили автобусы камнями, им ответили дубинками Видео
20:03
Сериал Фрейд 2020 - дата выхода, актеры и трейлер Видео
19:56
"Боялась травли": украинка сделала громкое заявление об эвакуации граждан из Китая
19:25
Радуцкий соврал о выздоровлении украинцев на лайнере от коронавируса
19:24
Развели костер и строят баррикаду: в Новых Санжарах произошли столкновения Видео
19:20
Голая Леся Никитюк стыдливо засветила грудь и прикрылась полотенцем
19:12
Для Red Dead Redemption 2 вышел мод на секс с проститутками, Rockstar он не понравился
19:05
Мир Дикого Запада 3 сезон: дата выхода, новые актеры и сюжет Видео
18:59
Бустер – не роскошь: в такси с детским креслом без доплат новости компании
18:56
До 18 вариантов: Аваков пояснил, почему для украинцев из Уханя выбрали санаторий в Новых Санжарах
18:31
В Epic Games Store бесплатно раздают Assassin's Creed Syndicate и Faeria прямо сейчас
18:24
Во Львове врачи со слезами радости спели гимн после новости, что самолет из Уханя летит не к ним Видео
18:05
Экс-футболист Шовковский будет судиться из-за платежки за газ
18:04
"Не надо нравственности и христианских ценностей": власть Тернопольщины испугалась "геноцида из Уханя" Видео
17:53
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подсечка врага, горькие провтыки и рост сексапильности Видео
17:29
"Люди подавлены": стало известно о состоянии вернувшихся из Уханя украинцев
17:15
Від пацанки до панянки 4 сезон - участницы и их биографии Видео
17:09
Санаторий Новые Санжары будто вымер – что случилось Видео
17:01
"Это п*здец": волонтерке, написавшей "не в тот самолет попала ракета", досталось в Сети
16:50
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
16:39
"Готовы сжечь": Комаровский "заткнул рот" протестующим из-за украинцев из Уханя Видео
16:28
Дождались зимы – когда погода в Украине покажет зубы Видео
16:06
Хидео Кодзима поделился загадочным роликом Death Stranding. PC-версия уже близко?
15:59
Бывшая принца Гарри написала предсмертное письмо с обвинениями
15:46
Нафтогаз пригрозил отключить украинцам тепло: подробности
15:45
Жгли шины и бросались под БТР: как Украина встречала "самолет смерти" из Уханя
15:22
МВФ уже в Киеве – чего ждать Украине Видео
15:18
"На связи": в МИД Украины рассказали о судьбе оставшихся в Китае украинцев Видео
15:13
Министр культуры заявил, что Битва экстрасенсов помогала раскрывать уголовные дела Видео
14:54
"Свои убьют": паникующие Новые Санжары приехал усмирять Аваков Видео
14:47
Санаторий Новые Санжары пустой, весь персонал исчез - источник
14:33
"В шоке": эвакуированный из Китая украинец отреагировал на протесты в Новых Санжарах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять