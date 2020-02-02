Мода 2020: в моду вернулись джинсовые мини-платья и куртки из 90-х фото

Женщина может не любить юбки и платья, но джинсы, как правило есть у всех. Причины, почему женщины обожают деним, могут быть самыми разными: удобно, сексуально, красиво, модно и просто потому, что без джинсов никак и их можно носить каждый день.

Тем не менее, джинсы, да и все вещи из джинсовой ткани – юбки, шорты, платья, рубашки, комбинезоны и куртки – на самом деле, очень коварные элементы гардероба, которые сразу выдают, застряли вы в прошлом или идете в ногу со временем, то бишь модой. Тут вам и силуэт, и цвет, и потёртость, и умение сочетать с другими вещами.

Таким образом простой элемент повседневного образа требует особого внимания, чтобы выглядеть стильно и модно. Иначе заклеймят те, кому нечего делать, да и вы себя не особо комфортно будете чувствовать.

Модные джинсы – как роскошное нижнее белье – даже если никто ничего не заметил, вы сами будете себя чувствовать "королевой вечеринки", если будете знать, что джинсы у вас сезона весна-лето 2020.

Уже сейчас четко вырисовались главные модные тренды 2020, и стало понятно, какие джинсовые вещи можно смело покупать, ведь в ближайший год они будут на пике популярности.

Главред собрал фотогалерею модных джинсовых вещей.

Модные джинсовые вещи 2020 - главные тренды

Джинсовые шорты-бермуды - писк моды

Учитывая то, что шорты бермуды вернулись в моду 2020, то вполне закономерно, что в джинсовом варианте они тоже выбились в тренды. Модные джинсовые шорты бермуды сочетайте с балетками и блузами в полоску – это такой "посыл" от именитых дизайнеров. Кстати, шорты бермуды джинсовые должны быть свободными, при этом окантовка вовсе не обязательна.

Джинсовые комбинезоны стали более изящными

В 2020 году в моде джинсовые комбинезоны в винтажном стиле. При этом отдавайте предпочтение классике, никаких грубых вариантов в спортивном стиле и "рабочего костюма", как было модно в прошлом году. Чем более изящным будет комбинезон, тем лучше.

В моде джинсы клеши с высокой талией

Хотим мы этого или нет, но новое десятилетие открывается джинсами, которые были популярны вначале в 70-х, а потом в 90-х. Расширенные внизу ниже колена, расклешённые джинсы с высокой талией – это писк моды 2020. И даже если вам будет казаться, что на вас все будут показывать пальцем – а удивленных взглядов будет много, поверьте на слово! – знайте, вы просто в числе первых, кто в тренде.

Носить джинсы клеши можно и с кедами, и с туфлями на каблуках. Если хотите выглядеть круто в повседневной жизни – поищите черные джинсы клеши с дырками, и сочетайте их с кожаной курткой.

Джинсовые куртки из 90-х опять в тренде

Модная тенденция 2020 – рваные джинсовые куртки, а также свободные джинсовые куртки из 90-х – как в те времена носили в основном парни и мужчины. Также обратите внимание на винтажные куртки с яркими рисунками, а также потертые куртки, которые выглядят так, словно их уже сто раз стирали и сегодня последний выход в свет.

Джинсовые юбки миди - прорыв 2020

Удивительно, но последние несколько лет ничто не намекало на то, что в моду войдут джинсовые юбки миди с разрезом спереди. И тут громкое возвращение, и огромные амбиции – влюбить в себя всех модниц и стать настоящим хитом года. Что из этого получится, узнаем ближе к концу года. Кстати, модные джинсовые юбки миди могут быть с дырками и потертостями, или без них – главный акцент на среднюю длину.

Шов спереди - модная тенденция года

Отличительной особенностью модных джинсов 2020 является шов спереди. Вот как разрез на юбке, так и шов. И совершенно не важно, какой ситуэт джинсов в итоге вы выберите – если есть центральный шов – смело хватайте, это сейчас модно.

Джинсовые мини-платья вернулись в моду

Если джинсовым юбкам 2020 присуща средняя длина, то стильные джинсовые платья 2020 – безумно короткие. Джинсовые мини платья внезапно вернулись в моду и собираются покорить всех невероятной сексуальностью, которую они добавляют образу. Если говорить о фасонах, то это и приталенные варианты с закрытым верхом и длинными рукавами, и пышные джинсовые платья с рюшками.

Читайте такжеМода 2020 весна: названы топ-5 самых модных тенденций женской одежды фотоНапомним, ранее сообщалось, приготовьтесь в модном сезоне весна 2020 носить любимые платья или юбки поверх брюк, или любимые брюки под платьем – как вам больше нравится. Комплект брюки с платьем – невероятно сильный и стильный, он добавляет образу загадочности и изюминки. Многослойность – свежий модный тренд в одежде, который преобладает в 2020 году.