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Мода 2020 – в моде обручи, крупные серьги-кольца и широкий пояс фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 февраля 2020, 22:00

Модные аксессуары нужно уметь подбирать и гармонично сочетать с одеждой, прической и макияжем - они легко выдадут, есть ли у вас вкус.

В моде обручи для волос / Instagram

Мелочи важны, особенно в гардеробе. Благодаря им мы обретаем индивидуальность и обрастаем шармом. Сияем и впечатляем, привлекаем внимание и нас запоминают – тоже благодаря деталям. Без них мы безликие, что для женщин сродни большому поражению.

Сережки, очки и ремни выдают нас сразу – кто мы, что любим, к чему стремимся, что ценим и есть ли у нас вкус. Да-да, модные аксессуары нужно уметь подбирать и гармонично сочетать с одеждой, прической и макияжем.

Мы с вами только что помахали ручкой целому десятилетию, воспоминания о котором, кстати, осталось в памяти наших вещичек. Кое-что из любимых аксессуаров вам пригодится, а кое о чем придется забыть.

Мода 2020, словно корабль с парусами, вышла в открытое море, и везет нас в неизведанные дали – будут остановки, где в очередной раз прикоснемся к романтимным 60-м и 80-м, будет и то, что удивит, возможно, шокирует, понравится или вызовет возмутительно "фе", - но точно будет весело!

Главред узнал, какие аксессуары будут модными в 2020 году. Запасайтесь попкорном – будет увлекательно!

Модные аксессуары 2020 – горячие тренды

Объемные обручи для волос в тренде

Если вдруг у вас с утра не будет времени сделать красивую укладку волос, ситуацию вполне может спасти модный обруч. Обратите внимание на варианты с объемными украшениями, вышивкой, и бусинками. Чем более объемный обруч, тем лучше. Главное, научитесь его правильно носить – обруч должен обрамлять вашу голову, словно диадема.

В моде объемные обручи / Instagram

Крупные серьги-кольца – писк моды 2020

Серьги в виде крупного кольца уже были в моде, но в 2020 году – это опять прорыв. И совершенно не важно, в чем вы одеты и насколько изысканный у вас макияж – модные серьги заберут на себя все внимание, украсят вас, возвысят в глазах впечатленных подруг и коллег на работе. Кроме того, серьги кольца очаруют и вас, потому что не влюбиться в них невозможно.

В моду вернулись серьги-кольца / Instagram

Солнцезащитные очки теперь в цветной оправе

Наверное, у вас дома собралась уже целая коллекция солнцезащитных очков. Конечно, этот полезный и незаменимый аксессуар очень подвержен моде, и каждый год модные солнцезащитные очки кардинально отличаются от предыдущих. Сейчас в моду входят солнцезащитные очки с яркими оправами - они должны подарить вам радость, а образ сделать сногсшибательным.

Солнцезащитные очки в цветной оправе / Instagram

Широкий пояс вернулся в моду

В моду вернулся аксессуар, который позволит красиво выделить линию талии и добавит женственности. Внимание, опять на сцене - широкий пояс! При этом пошуршите в своих шкафчиках - вполне возможно, что этот оригинальный аксессуар  - женский широкий ремень пояс  - остался у вас с прошлого. Комбинируйте модные пояса с платьями, рубашками, брюками или юбками, и будете неотразимы и головокружительны.

Широкий пояс опять в тренде / Instagram

Читайте такжеМода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фотоНапомним, ранее сообщалось, самый нежный и романтичный модный тренд весны 2020 года — это туфли Мэри Джейн. Многие именитые дизайнеры вдохнули новую жизнь в этот стиль, добавив принты и текстуру на каблуках. Современные туфли 2020 Мери Джейн идут и на высоком каблуке, и на низком, и на платформе.

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