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Модная обувь 2020: в моду вернулись туфли Мэри Джейн и платформа фото

12 января 2020, 18:00

Мода 2020 вдохновилась 70-ми годами и подарила миру роскошную женскую обувь на платформе, а также асимметричными ремешками и бантиками.

  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram
  • Модная женская обувь 2020 весна Instagram

Женская обувь красноречива – она говорит о нашем вкусе и о том, следим ли мы за модой. Так как на носу весна, и вы уже наверняка присматриваете что-нибудь интересное и легкое, ознакомьтесь с сюрпризами, которые в обуви подготовила неугомонная мода 2020.

А удивиться будет чему. С одной стороны нас ждет грубая платформа, с другой - невероятных форм каблуки, с третьей - романтическая обувь с бантиками.

Главред собрал самые модные варианты обуви 2020 в фотогалерею.

В моду вернулись туфли в стиле Мэри Джейн

Самый нежный и романтичный модный тренд весны 2020 года — это туфли Мэри Джейн. Многие именитые дизайнеры вдохнули новую жизнь в этот стиль, добавив принты и текстуру на каблуках. Современные туфли 2020 Мери Джейн идут и на высоком каблуке, и на низком, и на платформе.

Изделия щедро украшаются пайетками, бантиками, но основные элементы остались неизменными – аккуратный круглый носик и ремешок на подъеме.

Модная женская обувь 2020 весна
Модная женская обувь 2020 весна - туфли Мэри Джейн / Instagram

Обувь с большим бантом – тренд 2020

Модная обувь 2020 удивит и очарует многих женщин огромным бантом. Если увидите туфли на каблуке с бантом, как на свадьбу, или плоские сандалии с гигантским бантом, как в отпуск – берите без раздумий, это модный тренд 2020. Туфли с бантом – роскошный вариант под платья с цветочными мотивами, широкими рубашками и объемным низом.

Модная женская обувь 2020 весна
Модная женская обувь 2020 весна с бантом / Instagram

Асимметричные ремни – свежий тренд 2020

Модная обувь 2020 характерна асимметричными ремешками, которые оборачиваются по диагонали через ноги. При этом ремни могут быть и более широкими, и едва заметными на сандалиях. Кстати, о сандалиях – модные сандалии 2020 – с асимметричными тоненькими ремешками. Каблук при этом значения не умеет – сандалии могут быть как плоскими, так и на тоненькой шпильке.

Модная женская обувь 2020 весна
Асимметричные ремни - модная тенденция 2020 / Instagram

Лоферы - свежий модный тренд 2020

Лоферы тоже в тренде. Правда, в 2020 году они выходят из ранга душной офисной моды. Ищите плоские лоферы с красивыми пряжками, лоферы без застежки или вариант с тоненькими ремешками. Также большую популярность получат лоферы на каблуке. Кроме того, о лакированных лоферах на время можно забыть – на смену (весну-лето 2020) пришли тканевые лоферы. Также в моде многоцветные варианты лоферов.

Модная женская обувь 2020 весна
Модные лоферы 2020 / Instagram

Обувь на платформе 2020 – яркая модная тенденция года

Мода 2020 вдохновилась 70-ми годами и подарила нам шикарную женскую обувь на платформе и устойчивом широком каблуке. При этом платформа и широкий каблук присущи как сандалиям, так и туфлям и весенним сапожкам.

Модная женская обувь 2020 весна
Модная женская обувь 2020 весна - платформа / Instagram

В моде оригинальные каблуки

Женская обувь 2020 весна должна привлекать внимание. Огромное значение имеет каблук – тут чем необычнее он выглядит, тем лучше. Смешные каблуки в виде рюмочки, каблуки-цветы и каблуки со всевозможными узорами – потрясающий модный тренд 2020. Выбирайте экстравагантный каблук и наслаждайтесь вниманием окружающих.

Модная женская обувь 2020 весна
Модная женская обувь 2020 весна - каблук с текстурой / Instagram

Напомним, в сезоне весна 2020 огромное значение будут иметь детали, поэтому при выборе модной сумки обратите внимание на пряжку.

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Сейчас вы просматриваете новость «Модная обувь 2020: в моду вернулись туфли Мэри Джейн и платформа фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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