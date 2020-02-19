Самые глупые ошибки в макияже глаз, которые уродуют лицо и старят

Названы грубые ошибки в макияже глаз / Instagram

Мы с вами близимся к весне и солнцу, а это значит, что все наши ляпы на лице будут видны на километр.

И если зимой можно было накрасить кое-как глаза, и особо не переживать, как оно выглядит со стороны – ведь огромный шарф и шапка на шее способны замаскировать все.

А когда на улице светло и тепло, лицо должно быть безупречным. Готовьтесь к пристальному вниманию окружающих – они сразу вынесут вам вердикт - умница-красавица или замухрышка.

Сегодня, когда косметика для макияжа глаз довольно качественная, нужно всего лишь немного старания, и вы в домашних условиях, без посторонней помощи, даже в спешке с утра сможете сделать безупречный макияж глаз.

Эксперты в области красоты назвали глупые проколы, которые допускают девушки и опытные женщины при создании макияжа глаз.

У вас всего один аппликатор

Если вы купили набор теней, а в нем есть аппликатор – и это ваше единственное орудие во время нанесения теней – то будьте уверенны, что никогда ваш макияж не будет выглядеть роскошно. Мало того, что вы наверняка смешиваете разные тени, так еще и не можете их как следует растушевать.

Для того, чтобы растушевать тени, нужны кисточки – без них вы всегда будете в числе тех, у кого страшный макияж.

У вас тени одного цвета

Некоторые производители декоративной косметики выпускают тени поштучно – каждый цвет отдельно. Прикупив зеленые, розовые, серые или фиолетовые тени, пускай даже самые дорогие и самые крутые – мы все равно не получим вожделенного перфектного результата. А все потому, что как бы мы не растушевывали тени, плавного перехода у нас не получится. Для идеального макияжа нужны тени одного цвета, но несколько оттенков – более темные и посветлее. Тогда переход получается естественным и нежным.

Вы рисуете стрелки наугад

Грубая ошибка многих красавиц – стрелки. Существует правило, что стрелки нужно рисовать так, чтобы кончик шел вверх. Что мы часто видим? Девушки придумывают свои правила рисования стрелок – они у них или словно срезанные, или направлены вниз. Если вам банально не подходят стрелки с хвостиком вверх, то лучше их вообще не рисуйте – отдайте предпочтение карандашу, при помощи которого вы можете подчеркнуть уголки верхнего века.

Вы выбрали тени под настроение

И еще – если вы не консультировались с визажистом, и не уверенны, какие цветные тени подходят под ваши глаза и цвет кожи – лучше вообще откажитесь от теней. Всего лишь накрасив ресницы тушью – вы уже будете выглядеть намного выигрышнее, чем с тенями не вашего цвета.

Самые опасные и непослушные тени – голубые, розовые, зеленые и фиолетовые – ими нужно уметь пользоваться. Если не умете – отложите их, иначе ваша репутация будет запятнана и в глазах многих бы будете просто вульгарной.

Напомним, ранее сообщалось, ничто так не обновляет женщину, как асимметричная стрижка, суть которой в небольшой хитрости – с одной стороны волосы длиннее, а с другой - короче.