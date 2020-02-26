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Мода 2020 весна - в моду вернулись ретро-кроссовки из 80-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 февраля 2020, 05:13

Можно вздохнуть с облегчением – кроссовки с уродливыми силуэтами немного подвинутся на модном олимпе.

  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram
  • Модные кроссовки 2020 Instagram

Каблуки проигрывают битву за внимание женщин тогда, когда в их жизни появляются дети. Просто ритм жизни меняется, и мама должна успеть в 10 мест одновременно. Как раз в этот период женщина начинает ценить в обуви и в одежде удобство.

С другой стороны, общий ритм жизни и ценности тоже изменились. Да, в нем есть место изящным туфелькам, но чаще – по особому случаю. Пешие прогулки по городу, посиделки в парке, толкотня в метро и маршрутке – это будни многих девушек и женщин. Именно поэтому в последние годы так много внимания получили кроссовки. Расправив широко крылья, кроссовки буквально влетели в нашу жизнь, и стали стильным элементом гардероба и диктуют новые правила сочетания вещей – если раньше, надев кроссовки под платье считалось дурновкусием, то сегодня такой "прикид" оценят по достоинству.

Бешеный спрос на кроссовки заставляет дизайнеров обуви постоянно сушить голову, чтобы удивить женщин. Так мы пережили немного дикие кроссовки на каблуках и уродливые папины кроссовки 43 размера.

Мода 2020, открывая новую эру, точнее, десятилетие, хорошо учла потребности женщин, и подготовила кое-что интересное – женская обувь 2020 пополнится приятными новинками.

Главред собрал главные модные тренды кроссовок 2020, которые будут доминировать весной и летом, а в фотогалерее их визуализация – посмотрите, вдруг вы увидите что-то восхитительно и решите переобуться.

Модные кроссовки 2020 – жаркие тренды

В моду вернулись кроссовки из 80-х

Наконец можно вздохнуть с облегчением – кроссовки с уродливыми силуэтами немного подвинут на модном олимпе. В моду 2020 вернулись скромные, без излишеств, не громоздкие и чаще всего однотонные ретро-кроссовки из 80-х. Это кроссовки бегуны и теннисные кроссовки, которые очень практичны, аккуратно выглядят на ноге, что позволяет сочетать с многими вещами. А учитывая то, что вещи возвращаются, как правило, не на один год, то можете себе такие кроссы уже присматривать – они постепенно захватят все лидирующие позиции в модных трендах.

Модные кроссовки 2020
Модные кроссовки 2020 / Instagram

Платформа пока еще в моде

В витринах магазинов обуви в 2020 году все еще будут красоваться оригинальные кроссовки на платформе. Если вам такой стиль нравится – покупайте. Если у вас такие кроссовки есть – смело носите их, это пока еще модно. Но интерес к ним размывается, словно песок на берегу океана.

Модные кроссовки 2020
Модные кроссовки 2020 / Instagram

Яркие солнечные цвета

В 2020 году в моде кроссовки красивых насыщенных оттенков весны и лета – розовые, малиновые, салатовые, желтые, голубые, синие. Яркие кроссовки врываются в 2020 год сродни тому, как неожиданно в теплые весенние деньки расцветают тюльпаны, подснежники, нарциссы, сирень и крокусы.

Модные кроссовки 2020
Модные кроссовки 2020 / Instagram

Кроссовки родом из детства

Любым мы вспоминать прошлое или не любим, но без него мы никто, и никуда нам от него не деться. В области моды так точно. Вот в моду входят кроссовки с элементами, которые обычно присутствуют на детских кроссовках – к примеру, ремешки, напоминающие липучку.

Модные кроссовки 2020
Модные кроссовки 2020 / Instagram

Без уродства пока никак

Честно говоря, многие спорят – выйдут ли когда-нибудь из моды кроссовки с причудливыми. Порой уродливыми силуэтами? Если одни от них в восторге, то другие напрочь отказываются признавать такой тренд. Тем не менее, уже несколько лет грубые кроссовки смотрят на нас с полом магазинов в надежде оказаться на наших ногах. Кстати, в 2020 году появится еще больше уродливых силуэтов – запасайтесь терпением или получайте удовольствие, если вы их фанат.

Модные кроссовки 2020
Модные кроссовки 2020 / Instagram

Читайте такжеМодная обувь 2020 весна – в моде туфли Мэри Джейн и желтая обувь: фотоНапомним, ранее сообщалось, на замену скучным джинсам в моду вернулись брюки карго - многие именитые дизайнеры сделали на них ставку. Правда, следует отметить, что они стали более элегантными. Армейский и сафари-стиль – это то, что открывает новое десятилетие. Возможно, вы будете удивлены, почему кругом так много брюк цвета хаки, и что в них нашли женщины? Все просто – брюки-карго очень удобны.

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