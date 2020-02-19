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Мода 2020 весна – в моду вернулись брюки-карго и кожаные штаны фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

19 февраля 2020, 06:35

Несколько лет назад кожаные штаны были изгоями, а на тех, кто их надевал, смотрели с сочувствием – мол, у человека кризис. В 2020 году ситуация изменилась.

  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram
  • Модные брюки 2020 Instagram

Весна уже понемногу врывается в нашу жизнь – в подземных переходах продают тюльпаны, которые, словно лучик света, освещают наш путь.

От зимы многие устали – нам до безумия надоели теплые свитера, сапоги и куртки, которые визуально искажают нашу фигуру.

Мы соскучились по аккуратным стильным силуэтам, которые вдохновляют. Весна – самая красивая пора, когда все женщины расцветают, словно яркие цветы в саду.

Весна позволяет дышать полной грудью, она дарит нам чувство свободы и подталкивает нас к изменениям.

Весна для многих – словно начало нового школьного сезона для детей – обязательно нужно прийти в школу в новой одежде.

Так вот, мода 2020 подготовила массу приятных сюрпризов для модниц, и один из них – брюки.

Главред узнал, какие женские брюки будут модными весной 2020 – посмотрите фотогалерею, вполне возможно, увидите брюки своей мечты.

Модные брюки 2020 женские – главные тренды весны

Брюки-карго

На замену скучным джинсам в моду вернулись брюки карго - многие именитые дизайнеры сделали на них ставку. Правда, следует отметить, что они стали более элегантными. Армейский и сафари-стиль – это то, что открывает новое десятилетие. Возможно, вы будете удивлены, почему кругом так много брюк цвета хаки, и что в них нашли женщины? Все просто – брюки-карго очень удобны.

Брюки с низкой талией

Брюки с высокой посадкой последние несколько лет занимали топовые позиции, но все имеет свойство рано или поздно заканчиваться. В новое десятилетие брюки с высокой посадкой проскользнули, но их сольный концерт позади. Модные штаны 2020 женские – это низкая талия.

Кожаные штаны 

Если еще несколько лет назад кожаные штаны были изгоями, а на тех, кто их надевал, смотрели с сочувствием – мол, у человека кризис, то в 2020 году ситуация кардинально изменилась. Все знаменитости сейчас носят кожаные брюки. В основном это штаны из искусственной кожи, и очень часто они свободного кроя, а длина – чуть ниже колена. Кожаные штаны, кажется, решили покорить весь мир – вы найдете такие штаны в многих магазинах – есть модели подешевле, есть подороже. Но факт в том, что они повсюду.

Комбинезоны из искусственной кожи

Опять кожа, скажете вы! Да, без кожи в 2020 году, похоже, не обойтись. Еще одним важным модным трендом стали комбинезоны из искусственной кожи -  с карманами или без, но всегда слегка свободные. Это писк моды 2020 и находка для тех, кто любит привлекать внимание и удивлять.  

Мешковатые брюки свободного кроя

Долой приталенные брюки – в моду входят мешковатые брюки свободного кроя со складками в районе пояса, отворотами, манжетами и стрелками. Пока сложно сказать, полюбят ли женщины мешковатые штаны, но это свежая модная тенденция 2020 весна.

Читайте такжеВесенний маникюр - в моду вернулись ногти из 70-х и желтый маникюр фотоНапомним, ранее сообщалось, цвет банана, сладкой кукурузы, спелой груши, кисловатого лимона и густого цветочного меда волею ее величества законодательницы моды стал главным цветом весны 2020. А весну мы начинаем с пальто! Поэтому уже сегодня можете начинать поиски модного пальто желтого цвета в тех местах, где обычно обновляете гардероб. Если говорить о материалах – то это может быть кожа, замш или шерсть – что вам по карману и по душе.

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