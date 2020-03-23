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Сбежит на край света: макияж, который страшно бесит мужчин - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 марта 2020, 05:07

Фразой "мне все равно, что думают обо это другие" можно оправдать все. А смысл, если ваш макияж отталквивает мужчин?

  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram
  • Макияж, который бесит мужчин Instagram

В погоне за модой и горячими трендами, девушки и женщины часто не замечают очевидных вещей. Многим из них почему-то кажется, что в красоте главное – это успеть сделать то, что сейчас нахваливают бьюти-блогеры.

Есть, правда, и те, кто цепляется за определенную тенденцию, и все – из года в год одинаковый "марафет".

Мало кто искренен с собой и задает себе вопрос – насколько эта красота подходит ей. Конечно, фразой "мне все равно, что думают обо это другие" можно оправдать все – страшные губы-осьминоги, толстую моно-бровь и даже неудачную подтяжку лица.

Кстати, очень часто девушки и женщины бездумно впитывают, словно губка воду, все свежие веяния моды, исключительно ради мужского внимания. А потом получается так: встретились раз, и он больше не звонит, и не пишет. Порой в таких ситуациях девушки начинают копаться в себе и впадают в депрессию. А причина часто кроется в неумелом макияже, который отогнал парня, словно красные муравьи, облюбовавшие скамейку, пугают детей.

Для мужчины крайне важно, чтобы у женщины, которая рядом с ним, был красивый макияж. Ему важно, чтобы его друзья не смеялись над его выбором – поэтому вкус, в первую очередь, должен быть у вас. Не получается? А вы учитесь!

Главред узнал, какая "штукатурка" дико бесит мужчин и парней.

Макияж, который раздражает мужчин

Все начинается с помады

Весной 2020 в моду, к счастью, не вошла темная помада, тем не менее, многие девушки умудряются накрасить губы так, что издалека кажется, что у них на лице черная метка. Конечно, если вы хотите показать мужчине, какая вы независимая и как вы можете сами и в огонь, и в воду – тогда да, такая помада – идеальное решение. Только не удивляйтесь, что в итоге мужчина внезапно куда-то испарится. Запомните – слишком темная и слишком яркая помада – это то, от чего мужчины не в восторге.

Накладные ресницы. Зачем?

Существует масса способов сделать глаза выразительными, тем не менее многие девушки хотят взгляд, как у их любимой куклы из детства. Конечно, взгляд на миллион долларов – это красиво на фотографиях, а в реальной жизни вполне реальный мужчина такую "накладную" красоту не понимает. А то, чего мужчина не понимает, его бесит.

Слишком толстый слой "штукатурки"

Конечно, идеалов среди нас мало. Организм так или иначе реагирует на то, как мы себя чувствуем, что мы съели и как мы спали. Но лучшего, чем здоровая кожа, пока никто не придумал. И вместо того, чтобы потратиться на косметику по уходу за кожей лица и на маски, леди накладывают на него килограммы тонального крема и пудры. Если вы издали смотрите на себя в зеркало – тогда вопросов нет, а вот представьте на миг, что чувствует мужчина, который увидел слой непонятной гадости на вашем лице вблизи?!

Брови, которые гипнотизируют

Самые идеальные брови – едва заметны. Не в смысле, что их нет, а они настолько гармонично смотрятся на вашем лице, что на них не обращают внимания. Тем не менее, часто девушки грешат тем, что рисуют четкие брови, которые словно гипнотизируют мужчину – в итоге он смотрит на них, и ничего не слышит (у него одна мысль – взять салфетку и стереть этот ужас).

Ох, эти тени, или синяки

Если у вас не намечается совместный поход на бал-маскарад или вечеринку в стиле Хэллоуина, тогда откажитесь от затеи использовать черные и темно-серые тени. Сюда же добавьте голубые, розовые и зеленые, которые подходят женщинам в исключительных случаях, и то, если макияж сделал профи. Не слушайте советы продавцов в магазинах косметики, которые убеждают вас, что яркости вашему лицу не хватает, и под цвет глаз подбирают вам то, что на самом деле вам не идет. Уж лучше глаза вообще без теней – парень точно оценит и не убежит.

Читайте такжеКак красная тряпка для быка: маникюр, который дико бесит мужчин - фотоНапомним, часто девушки грешат тем, что не уделяют должного внимания волосам – проснулась, закрутила булочку или мальвинку, и пошла по делам. Так вот, если вам кажется, что вы при этом вся такая соблазнительная, потому что непринужденная, то знайте – вы ошибаетесь. Непонятно что на голове, как и растрепанные волосы – это то, что бесит мужчин.

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